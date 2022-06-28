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РИА Новости

Участников спецоперации теперь можно поддержать через фонд "ЗаЩИТа"

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Все желающие смогут поддержать военнослужащих-участников спецоперации через благотворительный фонд "ЗаЩИТа", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Учитывая большое количество поступивших в министерство обороны Российской Федерации обращений граждан, изъявивших желание оказать помощь военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, создан благотворительный фонд "ЗаЩИТа", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, основная цель фонда - оказание всесторонней адресной помощи и обеспечение дополнительных мер соцподдержки военнослужащим и членам их семей. Программой фонда предусмотрено, в частности, оказание помощи в медицинской и психологической реабилитации, восстановлении опорно-двигательного аппарата.

"Оказание поддержки военнослужащих будет осуществляться за счет средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Для перечисления денежных средств открыты расчетные банковские счета в банках Промсвязьбанк, Сбербанк и банк ВТБ, - рассказали в Минобороны.

Для проработки вопросов передачи фонду имущества или предоставления услуг на сайте министерства обороны РФ указаны актуальные номера телефонов. Для обеспечения открытости и прозрачности деятельности фонда организован постоянный финансовый и юридический контроль, в том числе контрольно-надзорными структурами Минюста и Минобороны России.

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