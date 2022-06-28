Кадыров анонсировал создание четырех военных батальонов в Чечне

Кадыров анонсировал создание четырех батальонов с "исключительно чеченскими ребятами"
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех военных батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.
Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано.⠀
По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства - комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят.
"Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта", - добавил глава Чечни.