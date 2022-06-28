Кадыров анонсировал создание четырех военных батальонов в Чечне

Кадыров анонсировал создание четырех батальонов с "исключительно чеченскими ребятами"

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о скором формировании четырех военных батальонов с внушительным количеством личного состава и исключительно чеченскими ребятами.

"Друзья, совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" с внушительным количеством личного состава. В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск министерства обороны РФ... Желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона. Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что вместе с председателем парламента региона Магомедом Даудовым посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое будет переделано под нужды двух формирующихся батальонов. Для других групп место размещения уже выбрано.⠀

По словам Кадырова, будут предусмотрены все удобства - комфортные жилые и штабные помещения, футбольные, волейбольные, теннисные и воркаут-площади. Появятся плац и стрельбище, близлежащую территорию обустроят.

"Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта", - добавил глава Чечни.