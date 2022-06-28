Украина закупает немецкие ручные противотанковые гранатомёты Matador

Как сообщила немецкая газета "Welt am Sonntag" со ссылкой на "украинские правительственные круги", правительство Украины за свой счет приобрело у германской компании Dynamit Nobel Defense (DND, военный дивизион группы Dynamit Nobel AG ) еще "почти 2900" одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW90 HH Matador нового производства, причем они уже доставлены на Украину.

Захваченный российскими войсками 90-мм одноразовый ручной противотанковый гранатомет RGW90 HH Matador производства германской компании Dynamit Nobel Defense (DND) из числа приобретенных правительством Украины по контракту от марта 2022 года (с) Телеграм-канал "РаZведДоZор"

Это уже второй прямой украинский контракт на закупку РПГ RGW90 HH Matador у DND. Ранее в начале марта правительство Украины аналогичным образом законтрактовало у DND 5100 гранатомётов RGW90 HH Matador, причем первые 2650 единиц из них были поставлены 26 марта, а остальные 2450 - в мае. Тогда сообщалось, что данный контракт на 25 млн евро на эти 5100 РПГ оплатил за свой счет некий бизнесмен. Эти РПГ активно применялись вооруженными силами Украины в боевых действиях, и, судя по маркировке трофейных образцов первой партии, фактически они были изготовлены еще в 2021 году.

Следует отметить, что, судя по известным фотоматериалам, Украина также получила из неизвестного источника (видимо, от одной из стран в виде военной помощи - возможно, Бельгии) также некоторое количество РПГ Matador раннего выпуска.

90-мм одноразовый ручной противотанковый гранатомет RGW90 Matador (акроним от MATADOR - Man-portable Anti Tank Anti DOoR) был совместно разработан в 1990-е годы в первую очередь для вооруженных сил Сингапура под руководством Управления оборонных технологий (Defence Science & Technology Agency - DSTA) правительства Сингапура совместно с немецкой компанией Dynamit Nobel Defense (DND) и израильской компанией Rafael. Фактически основую роль в разработке и развитии этого РПГ играет DND. Конструкция Matador является развитием 67-мм одноразового РПГ Armbrust, созданного немецкой группой Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) в инициативном порядке в 1970-е годы. Германская армия не приняла Armbrust на вооружение и MBB продала права на его производство Бельгии и сингапурской государственной компании Chartered Industries of Singapore (ныне Singapore Technologies Kinetics Ltd, - ST Kinetics), в результате чего Armbrust длительное время был основным пехотным противотанковым средством сингапурской армии и поставлялся в разные страны Юго-Восточной Азии (в США РПГ Armbrust немецкого и бельгийского производства использовались силами специальных операций).

РПГ Matador был начат серийным производством с 2004 года одновременно в Сингапуре (ST Kinetics), Германии (DND) и Израиле (Rafael) и закупался вооруженными силами всех трех стран, обозначаясь в Германии как RGW90 (Rückstoßfreie Granatwaffe 90 mm), а в Израиле - как "Мефацеах Эгозим". Также данные РПГ производства германской DND были закуплены Бельгией, Словенией, Швейцарией, Великобританией (вариант Matador AS в качестве противобункерного оружия) и Саудовской Аравией, а РПГ израильского производства экспортировались во Вьетнам, и, видимо, в ряд других стран. Имелись сведения о применении противобункерного варианта Matador AS в боевых действиях морской пехотой США.

Matador производится в вариантах Matador МР / НН (германское обозначение RGW90 HH, обозначение выстрела DM22, выстрел c тандемной кумулятивной БЧ с двухрежимным взрывателем для поражения бронированных или небронированных целей ), Matador WB (с тяжелым выстрелом со специальной БЧ, формирующей ударное кольцо по принципу ударного ядра для проламывания стен), Matador AS / ASM (с противобункерной тандемной кумулятивной боевой частью с двухрежимным взрывателем) и Matador LRMP (германское обозначение Wirkmittel 90, выстрел DM11 с осколочно-фугасной боевой частью с программируемым взрывателем с возможностью подрыва в воздухе). Также для Matador (фактически для Wirkmittel 90) существуют варианты с учебным (DM18), осветительным (DM16) и дымовым (DM15) выстрелами.

Кроме того, уже в 2010-е годы DND и Rafael был разработан легкий вариант Matador в калибре 60 мм (RGW60), который в 2018 году был принят на вооружение израильской армии (как "Мефацеах Каль Мишкаль"), а также закупался Мексикой.

Как и Armbrust, РПГ Matador использует принцип выстреливания назад "противомассы" (разрушаемого пластикового шара с мелкими пластиковыми шариками внутри), что дает возможность стрельбы из небольших помещений и ограничивает отдачу. Вес снаряженного РПГ в вариантах: Matador МР / НН - 11,3 кг, Matador WB - 13 кг, Matador AS - 10 кг. Длина 1 метр. Начальная скорость гранаты 200-250 м/сек. Прицельная дальность стрельбы в вариантах Matador МР / НН - от 20 до 600 м, Matador AS / ASM - от 20 до 500 м, Matador WB - от 20 до 120 м, Matador LRMP - до 1200 м (с воздушным подрывом).

На РПГ Matador устанавливается переставляемый многоразовый оптический прицел управления огнем Dynahawk с встроенным лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Прицел определяет дальность до цели, угол наклона и возвышения, скорость движения цели и температуры боеприпасов и выдает соответствующую поправку стрелку в виде расчетной метки на сетке прицела. Возможна установка ночного прицела.