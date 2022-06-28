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Министр обороны России посетил зону специальной военной операции на Украине

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Как сообщил 26 июня 2022 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине.

Посещение Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу (справа) российской группировки войск (сил), задействованной в специальной военной операции на Украине, 26.06.2022. Справа налево также: заместитель Министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Г.В. Жидко; начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник В.П. Горемыкин; начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник С.Ф. Рудской (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях.

Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.

Также министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил государственные награды: медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации и Ордена Мужества российским военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Видео (с) Министерство обороны Российской Федерации :

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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