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Тренды таргетированной рекламы в 2022

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В 2022 году ситуация в рекламном бизнесе в России резко изменилась. Закрылись привычные площадки для таргетированной рекламы: Instagram и Facebook перестали быть эффективными инструментами для рекламы. Дышим глубоко и спокойно — это не конец таргетинга в России. Но некоторая трансформация все-таки грядёт. В этой статье разберемся с тем, как продолжать эффективную рекламную кампанию в суровых условиях 2022 года.

Тренды таргетированной рекламы

Площадки

Уже сейчас на Facebook и Instagram нельзя создать таргет-рекламу из России. Ну, в общем-то, вообще никакую нельзя — эти площадки не работают с российскими компаниями. Но эти две соцсети вдобавок еще и заблокированы на территории РФ, поэтому большая часть их аудитории перешла в российские Telegram и VK. У ВКонтакте уже сейчас есть адекватные и эффективные инструменты для таргетированной рекламы, поэтому все больше рекламодателей используют именно эту площадку для продвижения своих товаров или услуг.

Как остаться на плаву

2022 год проверяет всех маркетологов на гибкость — если специалист может приспособиться к изменяющимся условиям, он сохранит свои позиции. Если же нет, ему придется несладко — огромная конкуренция на оставшихся площадках попросту выдавит его продукт с рынка.

Уже сейчас во ВКонтакте ощущается увеличение числа рекламодателей, и конкуренция между ними становится все жестче. Если не приспособиться к новым условиям и не адаптировать рекламную кампанию к ним, придется попрощаться с трафиком. Кроме того, повышенная конкуренция приводит к росту цен на таргетинг. Чтобы по-прежнему привлекать клиентов, владельцам бизнеса придется активнее вкладывать деньги в продвижение в соцсетях.

В Телеграме пока нет встроенной таргетированной рекламы, но есть другие возможности для продвижения. Впрочем, и там вас ждет рост конкуренции.

Возможные перспективы

Судя по всему, одним Инстаграмом и Фейсбуком дело не ограничилось. Закрылись и возможности Google Ads. В результате такого события около 40–60% качественного поискового трафика (по подсчетам сотрудников ROMI center) может вообще исчезнуть из Рунета.

Таргетинг в Фейсбуке был самым “точечным” — там были самые эффективные алгоритмы, каких нет ни у Яндекса, ни у Google. Поэтому вместе с Фейсбуком мы потеряли порядка половины качественного трафика из социальных сетей.

Еще одна проблема, с которой предстоит столкнуться маркетологам, — мы потеряем большинство иностранных брендов. Им больше не потребуются услуги по продвижению, поскольку их бренды присоединяются к санкционной политике.

В текущих реалиях маркетологам придется проявить всю гибкость мышления, чтобы сохранить прежний уровень дохода. Конкуренция растет, а привычные площадки закрываются, но это не повод забросить рекламу. Наоборот, это причина освоить дополнительные инструменты продвижения.

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Страны
Россия
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