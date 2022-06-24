Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск

При рассмотрении данного вопроса стоит сразу сделать некоторое утверждение – мы не сомневаемся в том, что Польша введет свои войска на территорию Украины. Сегодня польские политики самого высокого уровня даже не пытаются этого скрывать. К тому же, анализируя высказывания американских и натовских чиновников, можно утверждать, что Варшаве дан карт-бланш на проведение так называемой «миротворческой операции» на территории Украины. Правда, на свой страх и риск. Так как это не будет считаться операцией НАТО и, соответственно, помощи от войск Альянса ожидать не стоит.

Ну а теперь можно определить, каков реальный состав польского оккупационного корпуса, предназначенного для «защиты» Украины от российских войск, и на каких направлениях он будет действовать.

В составе сухопутных войск Польши числится четыре дивизии (три механизированных – 12-я, 16-я, 18-я, и одна танковая – 11-я) и пять отдельных бригад (две воздушно-десантных, одна армейской авиации и две тыловых).

Два польских соединения вряд ли примут участие в проведении «освободительного похода» на территории Украины. Так, 16-я механизированная дивизия, находящаяся на Калининградском направлении, в условиях напряжения российско-литовских отношений и вероятного возникновения вооруженного конфликта в районе «Сувалкского коридора», будет оставаться в зоне своей ответственности. А 12-я механизированная дивизия, в свою очередь, будет закрывать белорусское направление. Стратегическим резервом польского командования для этих соединений, вероятно, будет являться 25-я бригада воздушной кавалерии. Обеспечение указанных соединений ляжет на плечи 1-й бригады тылового обеспечения (Быдгощ).

Таким образом, наиболее вероятным считается задействование в предстоящем «украинском походе» подразделений и частей 18-й механизированной дивизии, дислоцированной на востоке Польши, 6-й отдельной воздушно-десантной бригады и 1-й бригады армейской авиации (первый эшелон группировки вторжения) и 11-й бронекавалерийской дивизии, размещенной на западе страны (второй эшелон). Снабжение указанной группировки будет осуществлять 10-я бригада тылового обеспечения (Ополе). Кстати, вопросы логистики были отработаны во время так называемого польско-белорусского «миграционного кризиса», когда 1-я и 10-я бригады ТО Войска Польского осуществили полный комплекс мероприятий тылового и технического обеспечения – от развертывания контейнерных городков и мест приема пищи в местах сосредоточения войск до переброски тяжелого вооружения и военной техники с запада страны на восток.

Продолжая эту тему, можно смело заявить, что за последнее время Варшава провела комплекс мероприятий по подготовке Войска Польского к войне – под видом повседневных мероприятий по призыву «добровольцев» был проведен первый этап скрытой мобилизации, в ходе которого ряд подразделений 18-й мд был укомплектован до штатов военного времени. Воинские части этого соединения почти непрерывно находятся на полигоне Новая Демба, расположенном на расстоянии суточного марша от Львова (150 километров). В ходе мероприятий боевой и оперативной подготовки польские военнослужащие, под пристальным контролем американских инструкторов из 82-й воздушно-десантной дивизии, размещенной в Ожише, отрабатывали боевое слаживание подразделений и применение их при ведении наступательных действий.

Рассмотрим примерное распределение подразделений и частей войск вторжения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки. При этом стоит отметить, что продвигаться польские подразделения по территории Украины будут преимущественно по дорожным направлениям, так как польский генштаб предполагает доброжелательное отношение со стороны местного населения и полную поддержку украинских властей.

Вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск. Источник: www.belvpo.com

Предположительно подразделения 6-й вдбр будут сосредоточены в районе города Хелм. Направление действий: Любомль – Ковель – Вараш (Ровенская АЭС) – Сарны – Рокитное. Зона ответственности – северная часть Волынской и Ровенской областей Украины.

19-я механизированная бригада 18-й мд – сосредоточение в районе города Замость. Предполагаемое направление действий: Владимир – Луцк – Ровно – Корец. Зона ответственности – Волынская и Ровенская области Украины.

Вероятный район сосредоточения 1-й бронетанковой бригады 18-й мд – Любачув-Ярослав-Пшемысль. Предполагаемое направление действий: Львов – Тернополь – Волочиск. Зона ответственности – Львовская и Тернопольская области Украины.

21-я горно-пехотная бригада 18-й мд – сосредоточение в районе города Санок. Предполагаемое направление действий: Дрогобыч – Ивано-Франковск – Борщев. Зона ответственности – Ивано-Франковская и, вероятно, Закарпатская, Черновицкая области Украины.

Вряд ли поляки выйдут за пределы Ровенской и Тернопольской областей, по которым как раз проходила граница Польши до 1939 года.

Учитывая сжатые сроки предстоящей операции, в ближайшее время можно ожидать перегруппировки 11-й бркд с запада Польши на юго-восток страны (предположительно в район Люблин – Сталева-Воля - Сандомир). А на базе казарменного и паркового фондов 11-й бркд будут сформированы новые дивизии, о которых недавно заявил польский министр обороны Блащак.

Николай Астровский