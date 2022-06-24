Войти
Техкульт

Армия Израиля готовится к испытаниям продвинутого роботанка M-RCV

603
0
0

M-RCV компании Elbit Systems


Общая численность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составляет около 170 000 человек. В соответствие с текущей военной доктриной, в случае конфликта им придется действовать не только на открытой местности, но и в городских условиях, при этом минимизируя свои потери. В связи с этим командование израильской армии активно внедряет боевые роботизированные системы.

В 2023 году должны начаться испытания средней роботизированной боевой машины M-RCV компании Elbit Systems на базе платформы BLR-2. M-RCV оснащена автономной башней с 30-мм автоматической пушкой, системой активной защиты Elbit Iron Fist (адаптированная для бронетехники версия системы ПРО «Железный купол»). Их дополняют системы управления огнем и полетом беспилотника, роботизированный автономный операционный комплект и датчики (активные и пассивные) для оценки боевой обстановки. В комплект M-RCV также входит сам беспилотник (в транспортном положении он помещен в специальную защитную капсулу), предназначенный для выполнения разведывательных миссий. Предусмотрена возможность использования роботанка для доставки тяжелых грузов и установки на нем противотанковых ракет Spike.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Spike NLOS
Железный купол
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.06.2021
Видео: израильтяне уничтожили БПЛА сверхмощным лазером воздушного базирования
01.04.2019
Стратегическое партнерство
03.05.2018
Израильский беспилотный летательный аппарат Hermes 900 в Азербайджане
30.03.2016
В погоне за советской надежностью
18.06.2009
Израиль в Ле Бурже будут представлять 18 компаний
08.06.2009
В Ле-Бурже Израиль представит первую в мире беспилотную "скорую помощь" и другие новинки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой