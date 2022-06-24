Армия Израиля готовится к испытаниям продвинутого роботанка M-RCV

M-RCV компании Elbit Systems

Общая численность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) составляет около 170 000 человек. В соответствие с текущей военной доктриной, в случае конфликта им придется действовать не только на открытой местности, но и в городских условиях, при этом минимизируя свои потери. В связи с этим командование израильской армии активно внедряет боевые роботизированные системы.

В 2023 году должны начаться испытания средней роботизированной боевой машины M-RCV компании Elbit Systems на базе платформы BLR-2. M-RCV оснащена автономной башней с 30-мм автоматической пушкой, системой активной защиты Elbit Iron Fist (адаптированная для бронетехники версия системы ПРО «Железный купол»). Их дополняют системы управления огнем и полетом беспилотника, роботизированный автономный операционный комплект и датчики (активные и пассивные) для оценки боевой обстановки. В комплект M-RCV также входит сам беспилотник (в транспортном положении он помещен в специальную защитную капсулу), предназначенный для выполнения разведывательных миссий. Предусмотрена возможность использования роботанка для доставки тяжелых грузов и установки на нем противотанковых ракет Spike.