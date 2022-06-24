Куда российская армия двинется после Донбасса

По мере того, как приближается разгром крупнейшей группировки ВСУ в Донбассе, все чаще звучит классический для последних месяцев вопрос: а дальше что? Какими будут дальнейшие действия российской армии и ополченцев Донбасса? Несмотря на непредсказуемость военных действий, некоторые направления ударов на перспективу все-таки можно предугадать.

Одна из главных загадок текущего дня: по какой причине Киев повторяет "казус Мариуполя" и вместо отвода сил с краматорско-славянского направления, наоборот, накачивает эту группировку новыми частями. Основная версия – внешнеполитическая и только частично военная. Киев считает, что удержание (даже путем больших потерь) текущей линии фронта требуется, чтобы выиграть время для формирования некоей новой армии, полностью вооруженной оружием, поставленным с Запада.

В результате бои за славянско-краматорскую агломерацию могут затянуться даже на фоне нескольких успешных прорывов на соседних участках фронта (Золотое, Авдеевка). Однако рано или поздно эта группировка будет уничтожена. Вот тут-то и возникает пресловутый вопрос: что дальше? Вариантов может быть несколько.

Важнейшая цель специальной военной операции на Украине – устранение всех военно-политических угроз для ДНР, ЛНР и граждан России, проживающих на бывшей территории бывшей Украины. Другая такая цель – денацификация. Что это означает в текущих условиях?

Чтобы Россия могла защитить мирных людей Донбасса и интересы своей безопасности, Украину необходимо лишить всех наступательных вооружений, артиллерии, РСЗО, авиации и флота. Та часть тяжелой техники, которая не будет уничтожена, должна быть поставлена на учет и контроль. В дальнейшем Украина должна быть лишена возможности получать западное вооружение, перевооружаться любым иным способом и содержать наступательные виды оружия.

Только физическое уничтожение наступательного вооружения можно считать устранением угрозы ДНР и ЛНР, а также тем украинцам, русским и русскоязычным в других регионах этой страны. Следовательно, одного уничтожения группировки ВСУ в Донбассе недостаточно, должны последовать новые наступательные операции.

И направления этих операций могут определяться уже не чисто военными соображениями, а в большей степени политическими и социальными. Денацификация в широком смысле этого слова может означать не только устранение неонацистских вооруженных формирований и самой этой идеологии. Это и защита того русскоязычного населения и исторических районов Новороссии и Малороссии. Защита русской культуры, русской идентичности на Украине как таковой.

И это даже при том, что сейчас основными приоритетными целями российских Вооруженных сил остаются узловые населенные пункты, связанные с логистикой, снабжением и тыловым обеспечением. Это побочное явление от стратегии образования котлов, и пока сложно сказать, насколько такие оперативные решения самодостаточны без тактического окружения какой-либо группы противника.

Но есть мнение, что сейчас с учетом роста важности поставок западной техники и вооружений на Украину, занятие принципиальных для логистики крупных населенных пунктов будет необходимо. Некоторое время назад возникали сообщения о том, что может быть возобновлено продвижение на Чернигов и даже на Киев.

Если исходить из оптимистичных оценок, то после уничтожения группировки ВСУ в Донбассе боеспособность украинских частей быстро обрушится. С этой точки зрения логичными направлениями дальнейшего наступления ВС РФ становятся Кривой Рог, до которого один танковый переход, а также Днепропетровск и Запорожье. Отдельная история с Харьковом, вокруг которого интенсификация боевых действий неизбежна при любом варианте развития событий. Ну и основное направление – Николаев и далее Одесса.

Фронт у Николаева остается длительное время стабильным исключительно потому, что ВС РФ не держит сейчас на этом участке значительные силы. Удивительно, что украинское командование в этом районе до сих пор не оставляет идеи контрнаступления на Херсон, что обусловлено скорее всего политическими, а не военными обстоятельствами. Киев полагает, что Херсон на фоне поражения в Донбассе – очень удачный объект для наступления.

Однако пока что попытки украинских контратак через реку Ингулец приводили ВСУ только к большим потерям. Высвобождение же крупных российских сил из Донбасса как раз и позволит перенести акцент наступления на новые направления.

Развитие же наступления на нескольких направлениях от Николаева (на Одессу и еще, скажем, на Кривой Рог) зависит от того, какие силы ВС РФ будут выделены на южный и юго-западный участки фронта из высвободившихся в Донбассе. Кроме того, если операция по занятию Николаева займет небольшое время, то гарнизон Одессы просто не успеет прийти в себя.

Одесское направление важно не только само по себе или по идеологическим и историческим соображениям, но и как создание коридора к Приднестровью. Кроме того, Одесса – хаб для поставок западного вооружения, который требуется закрыть.

Евгений Крутиков