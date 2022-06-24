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ТАСС

На Амурском судостроительном заводе 1 июля заложат корвет "Быстрый"

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Корвет проекта 20385
Корвет проекта 20385.
Источник изображения: ТАСС

Он пополнит Тихоокеанский флот

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Корвет "Быстрый" проекта 20385 разработки КБ "Алмаз" будет заложен в день рождения Амурского судостроительного завода. Об этом говорится в сообщении Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), распространенном в четверг.

"В день рождения Амурского судостроительного завода, 1 июля, состоится закладка нового корвета "Быстрый" проекта 20385 КБ "Алмаз" (входят в ОСК). <...> Новому кораблю предстоит стать еще одной боевой единицей Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении ОСК в официальном телеграм-канале.

Как уточнили в корпорации, корвет станет третьим кораблем проекта 20385 и девятым в линейке строящихся на заводе по контракту с Минобороны России. К их строительству завод приступил в прошлом году.

Корабли проектов 20380/20385 - серия многоцелевых корветов ближней морской зоны, созданных для Военно-морского флота России. Они вооружены пусковыми установками противокорабельных ракет "Уран" или "Калибр-НК" (в зависимости от модификации корабля), зенитным ракетным комплексом "Кортик-М" или "Редут", двумя артиллерийскими установками АК-630М калибра 30 мм, артиллерийской установкой А-190 калибра 100 мм, двумя пулеметными установками калибра 14,5 мм и двумя гранатометами ДП-64.

Противолодочная и антиторпедная защита - два торпедных аппарата комплекса "Пакет" калибра 330 мм. На корабле может базироваться вертолет Ка-27.

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