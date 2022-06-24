Французы об Украине в ЕС: это все равно что построить психушку за наш счет

Le Figaro: 27 стран Евросоюза готовятся признать Украину кандидатом в ЕС

На саммите Евросоюза скорее всего утвердят решение Европарламента — придать Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС, сообщает Figaro. Это решение призвано стать раздражителем для России, а станет напоминанием для Украины: с госпереворота "ради Европы" начались все несчастья этой страны в 2014 году. И конца им нет, как и статусу кандидата в ЕС.

Собравшись в четверг и в пятницу в Брюсселе, лидеры европейских стран готовятся сделать вывод из российско-украинского конфликта — придать статус кандидата и Украине, и Молдавии.

... "Это будет саммит для принятия решений", — обещают в Елисейском дворце Эммануэля Макрона. Напомним, что эта встреча лидеров ЕС будет последней, организованной в период нынешнего французского председательства в ЕС.

Динамику саммиту заранее придал визит тройки Шольца, Макрона и Драги в Киев. Политический вес этих лидеров Германии, Франции и Италии оказался брошен на чашу весов. Посетив Киев и поддержав кандидатуры Украины и Молдавии, тройка ведет дело к тому, чтобы разубедить последних скептиков, в первую очередь стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгию, Люксембург), а также Данию.

В вопросе о приемлемости "приёма в кандидаты в ЕС" Украины наблюдается прогресс по сравнению со встречей в Версале в марте прошлого года. Тогда принятие Украины в кандидаты активно лоббировали поляки и прибалты. Но их предложения были без особой почтительности отправлены в мусорную корзину. Зато теперь в письме, адресованном Европейскому Совету, формальный "президент" ЕС Шарль Мишель призвал лидеров "принять дополнительные меры для стабильности нашего континента".

После столкновения с враждебной Россией, "у европейцев просто нет другого выхода, кроме как продвигать первые разведывательные вешки нашего расширения все дальше на восток", создавая все больший и больший по размерам Евросоюз, сообщил месье Мишель...

Тем временем со всеми этими расширениями уже полно проблем: нужно менять механизм голосования в ЕС, будет новая система распределения налогов и бюджетных выплат. Все это создаст дополнительные риски для покоя настоящих европейцев, тех, что живут в Евросоюзе уже много лет. А тут еще Турция вставляет палки в колеса процессу вступления в НАТО Швеции и Финляндии.

Есть, впрочем, и голоса в пользу того, чтобы как раз сейчас не делать ничего назло России: "Если возникнет перспектива вступления Украины в ЕС без вступления в НАТО, риск будущей войны между Россией и Евросоюзом значительно возрастет", — считает историк Луук ван Мидделаар.

Отметим, однако, что реальная перспектива вступления Украины и Молдавии в Евросоюз — дело далекого будущего. Киеву и Кишинёву предстоит сдать еще много экзаменов перед тем, как начнутся переговоры о их вступлении. Еврокомиссия будет следить за тем, чтобы все экзамены были сданы. Только потом пройдут специальные дискуссии о параметрах переговоров по вступлению Украины и Молдавии. И лишь затем, может быть, при соблюдении всех условий, переговоры с Киевом и Кишиневом все-таки будут запущены.

Что же касается Грузии, то ей придется ждать еще дольше. Эта страна не торопится выполнять все реформы, которые от нее требует Брюссель. "Мы должны были дать им (грузинам) пакет макрофинансовой помощи. Но они отказались от этой помощи, потому что за эти деньги мы потребовали от них очень много всяких изменений в их жизни. Так грузины никаких денег и не получили", — говорит высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

...Постепенно у граждан стран-кандидатов от долгого ожидания падает энтузиазм в отношении Евросоюза. Выход нашел президент Макрон, который предложил создать Европейское политическое сообщество (CPE — Communaute politique europeenne), при котором фрустрация неудавшихся новых членов ЕС будет смягчена тем, что они в любом случае, даже и не находясь в ЕС, будут выполнять политические решения "европейской семьи" по внешней политике и безопасности. Первое заседание Европейского политического сообщества Елисейский дворец намерен провести уже во второй половине 2022 года.

Комментарии читаталей:

Clara32106

Вот довольны будут наши фермеры и рабочие (из тех, кого еще не уволили). Их трудовые евро пойдут на то, чтобы поднять Украину на соответствующий уровень.

Jacques Lesagiste

Принять в ЕС страну, разоренную войной, — это дорого обойдется всем 27 странам — членам Евросоюза. Нашим налогоплательщикам придется платить за восстановление разрушенной инфраструктуры.

RGB95

Принятие Украины в ЕС — это настоящий шедевр того, как можно парализовать даже когда-то здоровый организм. Вспоминается басня Лафонтена про лягушку, которая пыталась раздуться до размеров вола. Давайте проявим терпение и не будем торопиться с расширением — хотя бы для того, чтобы избежать смерти нашего ЕС.

Nouchka

Еще одна ошибка, которая дорого обойдется европейцам. Война уже у ворот Европы, а мы втаскиваем ее внутрь. Что же мы за посмешище такое...

Anne-Louise

Итак, перспектива войны ЕС с Россией — теперь это официально. Интересная перспектива. Это как с Турцией в НАТО: взяли ее, и теперь все войны Турции стали разом как бы еще и войнами НАТО. Жутко обнадеживает.

AKIA

Взять Украину в ЕС? Это как волка пустить в овчарню. Ни в коем случае нельзя пускать Украину в кандидаты, не говоря уже о членстве в ЕС. Надо дать Украине нейтральный статус — как Швейцарии. Украина — нищая страна (зарплата — 150 евро). Да еще и очень коррумпированная.

Clio

Итак, мы утвердили кандидатуру воюющей страны, у которой каждый день меняются границы и которая по окончании баталии станет черной дырой для наших финансов. Это как построить психушку за свой счет и открыть ее обитателям неограниченный кредит. За всем этим, впрочем, и так стоит немецкая мания расширяться... А если сейчас Россия совсем обрежет газ Германии, то будет вообще взрыв. И после него - каждый за себя.

Maria Gentile

Украина проходит по всем критериям в страны, которых никогда и ни в коем случае нельзя брать в ЕС. А мы ей статус кандидата даем. Если она что и выполняет, то критерии по невступлению куда бы то ни было.