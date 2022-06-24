Минобороны РФ: CNN планирует снять постановочные видео терактов в Одессе

МОСКВА, 23 июня/ Радио Sputnik. В Одессу в сопровождении боевиков "Азова"* прибыли два репортера телеканала CNN для участия в съемках постановочных терактов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона "Азов"*. Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", – цитирует Мизинцева РИА Новости.

Генерал-полковник подчеркнул, что эта и другие подобные провокации со стороны украинских властей о "бесчинствах русских" планируется распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах.

"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре", – отметил Михаил Мизинцев.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минобороны РФ рассказали, где киевские силовики могут готовить очередную провокацию.

* В отношении представителей формирования в РФ открыты уголовные дела.