НАТО расползается по планете

Альянс хочет стать глобальным и вездесущим

В Брюсселе завершилась двухдневная встреча министров обороны стран – членов Североатлантического альянса, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего развития союза. Итог состоявшегося форума – завершение мероприятий по становлению альянса на курс дальнейшего расширения и долгосрочного военного противодействия России. Теперь лидерам стран блока осталось только утвердить принятые решения на саммите, который состоится в Мадриде 28–30 июня, что, по ранее звучавшим многочисленным заявлениям чиновников НАТО, откроет новый этап в истории альянса и сделает его самым мощным гарантом мира на планете.

По итогам переговоров военных министров генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступление России против Украины представляет самую большую угрозу безопасности Запада за последние десятилетия, поэтому НАТО должно сформулировать ответ Москве на долгосрочную перспективу. Генсек сказал, что на саммите в Мадриде будут приняты решения, которые сделают НАТО еще «более сильным и более гибким в мире, который становится все более опасным и конкурентным», и выразил уверенность в том, что эта встреча лидеров блока станет преобразующим альянс инструментом и позволит укрепить его «в пяти ключевых областях».

По словам Столтенберга, эти решения позволят НАТО обеспечить более эффективное сдерживание противников и укрепление его обороноспособности, а также оказывать постоянную поддержку Украине и другим партнерам, «находящимся в опасности». Планируется принять решение по новой стратегической концепции НАТО, в которой будет изложена позиция по России, по возникающим вызовам и – впервые – по Китаю. Кроме того, будут решены вопросы о более оптимальном распределении бремени расходов стран – членов блока и обеспечении ресурсами Североатлантического союза.

Как объявил генсек, военное присутствие сил НАТО на восточном фланге будет выведено на новый уровень как в количественном, так и в качественном измерении. «Сейчас самое время набирать обороты. Чтобы мы могли продолжать сохранять мир, предотвращать конфликты и защищать наших людей», – подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он сообщил, что представители блока договорились о разработке модели создания выделенных сил, предназначенных для действий в конкретных регионах Восточной Европы. Передовые группы в каждой из стран этого ТВД будут увеличены с батальонного до бригадного уровня, то есть численность личного состава возрастет с сотен до нескольких тысяч бойцов. Кроме того, будут проведены мероприятия по созданию там инфраструктур командования и управления, а также складов тяжелых вооружений и горюче-смазочных материалов, то есть НАТО продолжит проведение мероприятий по приближению своих воинских формирований непосредственно к границам России.

Но несмотря на все бравурные декларации лидеров НАТО о том, что альянс станет единственным охранителем мира на земле и безопасности человечества, в его адрес постоянно звучит обстоятельная и обоснованная критика. В начале текущего месяца внештатный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас со страниц американского журнала Foreign Policy заявил о том, что НАТО потеряло свою форму и устарело.

Он отметил, что сегодня ведутся многочисленные дебаты о необходимости возрождения альянса. Российская спецоперация на Украине придала новую актуальность блоку, главной задачей которого является территориальная оборона. Члены НАТО обрели новую целеустремленность. Они поставляют Киеву оружие, заново оценивают угрозы со стороны России, увеличивают военные бюджеты и укрепляют безопасность своих восточных рубежей.

«Но если присмотреться внимательнее, картина окажется совсем не такой оптимистической», – считает Лукас. Он отмечает, что с началом российской военной операции целеустремленность членов НАТО определенно возросла. Однако альянс продолжает производить впечатление «потерявшей форму и устаревшей» организации. «В преддверии саммита союзники яростно спорят по поводу формулировок своей новой стратегической концепции, где будет изложена миссия альянса на предстоящие годы. Она должна быть представлена в Мадриде. Что там будет сказано про Россию? Про Китай? На какие риски и жертвы реально готовы пойти страны-члены? Готовы ли они объединить свои суверенитеты, чтобы оптимизировать процесс принятия решений?» – спрашивает эксперт и отмечает, что события последних недель свидетельствуют об отсутствии четких ответов на эти вопросы.

Политическим дырам в НАТО, указывает эксперт, сопутствуют военные недостатки блока. США – ведущая страна альянса. Основой основ существования Североатлантического союза являются американские гарантии безопасности, данные Европе. Они предусматривают нанесение сокрушительного удара обычными средствами, а при необходимости и ядерного удара в ответ на агрессию противостоящих сторон. Лозунг НАТО «Один за всех и все за одного», говорит Лукас, звучит красиво, но «никто в Кремле не задрожит от страха при мысли о недовольстве испанцев, голландцев или канадцев». Результатом такого положения вещей стала огромная зависимость членов блока от военного потенциала Америки. На европейских складах явно недостаточно боеприпасов и запчастей, а также не хватает транспортных средств для быстрой переброски войск на большие расстояния.

Он отмечает, что система командных структур блока крайне запутана. В одном только Прибалтийском регионе у НАТО несколько многонациональных штабов. Общая ответственность за оборону Европы возложена на три штаба командования объединенными силами, которые расположены в Италии, Голландии и США. Но главный американский военачальник в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс располагается в штабе верховного командования союзных держав в бельгийском городе Монс. Морская стратегия для Балтийского моря еще не выработана, кроме того, у НАТО пока нет и военно-морского штаба для этого региона. Альянс также не составил реальные военные планы по усилению и обороне своих северо-восточных членов и до сих пор не решил, кто будет предоставлять войска и боевую технику в рамках реализации таких планов.

Существует в НАТО и проблема с боевой подготовкой и учениями. Альянс не проводит приближенные к реальным условиям крупномасштабные маневры в рамках подготовки к ответу на российскую агрессию. Такие акции требуют крайне высоких расходов. Другая сложность состоит в том, что в ходе таких учений на поверхность всплывают серьезные недостатки ВС некоторых стран блока, которые в состоянии выполнить задачу в соответствии с тщательно подготовленным сценарием, но не умеют импровизировать и самостоятельно решать возникающие задачи. Кроме того, некоторые члены альянса боятся того, что практические занятия по подготовке к войне выглядят как провокация.

На настоящий момент, отмечает Лукас, у НАТО нет детальных планов ведения войны с Россией, не освещены такие вопросы, как усиление государств передовой линии, отражение российского наступления, возврат временно оккупированных территорий и самое главное – действия в случае ядерной и иной эскалации. В итоге никто точно не знает, какие действия надо предпринимать в чрезвычайных условиях. Союзники полагаются на то, что в случае кризиса на континент прибудут дополнительные контингенты ВС США, которые и займутся тыловым обеспечением, разведкой и непосредственным ведением боевых действий.

Эксперт утверждает, что НАТО не готово к меняющемуся характеру современной войны. Стратегия и тактика ведения боевых действий на Украине давно и хорошо известны Западу. Но артиллерийские обстрелы и ракетные удары, которыми русские перемалывают украинскую оборону, – это лишь часть кремлевского арсенала. Самое эффективное его оружие – не военное. Это подрывная деятельность, дипломатические акции под девизом «разделяй и властвуй», экономическое принуждение, коррупция и пропаганда.

В годы холодной войны, отмечает специалист, у альянса было подразделение по ведению экономической войны, а также действовал Координационный комитет по многостороннему экспортному контролю, который не позволял странам Варшавского договора приобретать технологии двойного назначения. После его ликвидации эти ведомства приказали долго жить, а соответствующие специалисты исчезли.

По мнению Лукаса, нет смысла «возлагать большие надежды на то, что альянс вернет себе постоянную готовность и эффективность времен холодной войны». Он полагает, что «намного реалистичнее было бы рассматривать НАТО как механизм формирования коалиций в составе самых способных и осведомленных о существующих угрозах добровольных членов», тем более что такие структуры уже существуют. Например, объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, представляющие собой группировку из 10 членов, которые решают вопросы военного сотрудничества. У Франции есть аналогичная структура под названием «Европейская интервенционная инициатива» (EI2). У пяти северных государств есть собственный военный клуб – Североевропейское оборонное сотрудничество (NDC). А Польша поддерживает тесную связь с Литвой. Аналогичная сеть двусторонних и многосторонних связей, уверен Лукас, могла бы существенно укрепить малоэффективное присутствие альянса в Черноморском и других регионах, в том числе на севере Африки и в Восточном Средиземноморье. «Такие объединения не заменят собой НАТО, но будут способствовать совершенствованию его деятельности и повышению оперативной совместимости действующих структур и механизмов альянса» – утверждает эксперт.

«Непростой, но основополагающий в данном случае вопрос – о роли и месте США. Теоретически Европа достаточно велика и богата, чтобы самостоятельно обеспечить свою оборону. Но ее неизменная политическая слабость препятствует этому. Парадокс заключается в том, что только участие США делает НАТО заслуживающей доверия и уважаемой организацией. Однако чрезмерная зависимость от США ослабляет авторитет альянса и вызывает недовольство во Франции и других странах. Задача Вашингтона состоит в том, чтобы убедить европейских союзников взять на себя больше ответственности и снова начать думать стратегически. А США как сверхдержава должны сохранить свое участие, так как оно даст альянсу решающие военные преимущества. Все это вполне осуществимо. Но не следует надеяться, что это произойдет в Мадриде или где-то еще в ближайшее время», – заключает Лукас свои рассуждения и оценки.

Другой специалист, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью, данном катарскому телеканалу «Аль-Джазира», заметил, что внутренние конфликты и разногласия внутри НАТО будут расти и с течением времени превратятся в неразбериху внутри военного блока. Политолог заявил о «мощных центробежных силах» в НАТО. Он напомнил о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, призвавшего к разумной политике в отношении России и переговорам с ней. Миршаймер известен своими нетипичными для западного обозревателя взглядами. По мнению политолога, решение Киева отказаться от ядерного оружия было ошибкой, поскольку увеличило вероятность вооруженного конфликта с Россией. Но ответственность за нынешний конфликт на Украине он возложил на США и страны Евросоюза. С аналогичными заявлениями выступают и другие представители мирового научного и экспертного сообщества. Они считают, что вооружение Украины и затягивание конфликта, а также приближение НАТО к границам России чревато крайне опасными последствиями вплоть до ядерного Армагеддона.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»