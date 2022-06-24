В ОСК назвали сроки закладки третьего корвета проекта 20385 для Тихоокеанского флота

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Объединенная строительная корпорация анонсировала закладку очередного корвета проекта 20385 для Тихоокеанского флота. Строительство корабля будет вести Амурский судостроительный завод. Об этом сообщила пресс-служба ОСК.

Корвет, получивший название "Быстрый" планируют официально заложить в день рождения Амурского ССЗ, 1 июля 2022 года. Как пояснили в ОСК, корабль станет девятым корветом, строящимся на предприятии в рамках заключенного контракта и третьим проекта 20385 (вторым серийным).

О том, что на Амурском ССЗ начали подготовку к закладке нового корвета, сообщалось еще в середине апреля, когда началась сборка закладной секции корабля. Сейчас на Амурском ССЗ идет официальное строительство трех корветов - двух проекта 20380 "Грозный" и "Бравый" и одного проекта 20385 - "Буйный". Контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 был заключен в декабре 2020 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.

Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).