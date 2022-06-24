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ТАСС

Эксперт: УВЗ сможет улучшить свою технику благодаря изучению трофейных французских гаубиц

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Источник изображения: topwar.ru

Французский политик Режис Кастельно ранее сообщил, что поставленные Францией для Украины САУ Caesar были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Изучение трофейных французских самоходных артиллерийских установок Caesar позволит российскому концерну "Уралвагонзавод" (УВЗ) госкорпорации "Ростех" усовершенствовать свою технику. Вместе с орудиями предприятие могло получить доступ к боеприпасам, а также к цифровым системам управления, объяснил главный редактор журнала ТАСС "Военно-техническое сотрудничество" Дмитрий Литовкин.

"У нас в рамках спецоперации открылся магазин невиданной щедрости. И, собственно говоря, не одни "Цезари" едут к нам, а Javelin, NLAW и еще куча всякого оборудования, которое достается в ходе спецоперации. Если говорить конкретно про УВЗ, то он выпускает две мощные гаубицы - "Мста-С" и "Коалиция". И получить представление о том, что делают конкуренты, проверить, испытать - это может помочь усовершенствовать свою технику", - сказал он.

По словам Литовкина, вместе с трофейными САУ на российское предприятие могли попасть и его боеприпасы. "То есть вопрос [стоит] шире. Там, вполне возможно, находятся и цифровые системы управления, которые представляют интерес для разработчиков подобной техники у нас, - пояснил эксперт. - То есть это комплексный вопрос: мы не просто взяли пушку".

Это не первый случай, когда трофейные образцы западного вооружения попадают на российские предприятия для изучения, считает он. "Самый красноречивый пример - события в Югославии, когда был сбит американский самолет-невидимка, который буквально через неделю оказался в одном подмосковном конструкторском бюро, создающем радары для радиолокационных систем", - отметил Литовкин, добавив, что благодаря этому сотрудники бюро поняли, какие изменения необходимо внести в свои разработки, чтобы "видеть" этот, а также перспективные самолеты.

Эксперт напомнил, что, по информации агентства Reuters, реализация планов Белого дома по продаже Украине четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle была приостановлена из-за опасений Пентагона, что эта техника может попасть в руки российских военных. "С высокой степенью вероятности он окажется в Москве в каком-нибудь конструкторском бюро", - подытожил Литовкин.

Ранее французский политик Режис Кастельно сообщил, что поставленные Францией для Украины САУ Caesar были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения. Предприятие в ответ на это попросило передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставку орудий, попросив "слать еще" и отметив, что подобная техника "пригодится в хозяйстве".

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Югославия
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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