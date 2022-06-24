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ТАСС

Встреча глав Минобороны Центральной Азии и РФ пройдет 24 июня

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу добавил, что на заседаниях будет представлена информация о ходе российской спецоперации на Украине, а также об обстановке в Центральной Азии

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заседание Совета министров обороны стран СНГ, а также встреча глав оборонных ведомств Центральной Азии и России пройдут 24 июня. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на встрече с коллегой из Казахстана Русланом Жаксылыковым.

Шойгу добавил, что на заседаниях будет представлена информация о ходе российской спецоперации на Украине, а также об обстановке в Центральной Азии.

"Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остается довольно напряженной, серьезной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили. Это и проявление международного терроризма, <...> это и то оружие, которое было оставлено американцами в огромном количестве, и его распространение в не самые хорошие руки", - рассказал министр обороны РФ.

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Страны
Афганистан
Казахстан
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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