Войти
РИА Новости

Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

652
1
0
Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.

Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня.

"Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определённая шахматная фигура. Если беспилотники - это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен", — сказал Булатов, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".

Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем", поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
15.11.2021
Россия сформировала технический облик истребителя Су-75 Checkmate
30.09.2021
В США указали место российского Су-57
04.08.2021
Дайте власть конструктору
26.07.2021
Воздушное оснащение: какие новинки показали на МАКС-2021
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
1 комментарий
№1
24.06.2022 14:19
"Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем ..."
Ну так и назвали бы конём, раз ваши специалисты по маркетингу ничего более достойного не смогли придумать. Шахматисты, блин.
Зачем нужно было выёживаться на английский манер?
Чего-то эта версия с названием не очень. На уровне версии (Минoбороны РФ) определения знака Z на технике в Донбасе, типа  - "За Победу".
Лично я - за Победу! Только ни разу не вижу в этом выражении буквы Z.
Или V - якобы зашифрована фраза "Сила в правде". Где зашифрована, кем зашифрована?
Все это за уши притянуто.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой