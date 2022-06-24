Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня, заявил заместитель руководителя данного проекта в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов.

Су-75 впервые показали публике на международном авиакосмическом салоне МАКС-2021, тогда самолет был представлен в павильоне, оформленном в шахматном дизайне, символом рекламной кампании стала фигура коня.

"Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определённая шахматная фигура. Если беспилотники - это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57, конь — с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен", — сказал Булатов, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".

Представитель ОАК отметил, что Checkmate является именно "конем", поскольку сама по себе идея создать однодвигательный истребитель, которые не проектировались в России уже почти 40 лет, является нестандартным решением.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Ключевые особенности самолета — малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура.

Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, серийное производство данного истребителя должно начаться в 2027 году.