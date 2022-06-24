В США предлагают на законодательном уровне разрешить обучать украинских военных пилотов летать на F-16

Источник изображения: topwar.ru

В Конгресс Соединенных Штатов внесен новых законопроект. Согласно документу, в США предлагают на законодательном уровне разрешить обучать украинских военных пилотов летать на многоцелевых истребителях американского производства F-16.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил автор данной инициативы член Палаты представителей американского Конгресса от Республиканской партии Адам Кинзингер, ранее служивший в военно-воздушных силах США.

Его предложение заключается в том, чтобы переучить пилотов Воздушных сил (ВС) ВСУ, которые участвуют в военных действиях с начала российской спецоперации, управлять боевыми самолетами F-16, стоящими на вооружении ряда стран Североатлантического альянса.

В случае положительного решения по законопроекту конгрессмена, Киев может поднять вопрос о получении таких истребителей от США или другого члена НАТО. На данный момент ни одна из стран Запада такие самолеты Киеву пока не обещала.

Многие думали, что они выйдут из боя в первый же день, но они все еще в строю

- похвалил Кинзингер украинских летчиков.

Опубликованный им пост также содержит фото, где он позирует вместе с двумя молодыми людьми, лица которых закрыты медицинскими масками. Возможно, они являются военнослужащими ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

F-16 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, выпускаемым в США. На вооружение американских ВВС он поступил в 1978 году.