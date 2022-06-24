Войти
Газета.ru

"Техника, конечно, так себе...": на "Уралвагонзаводе" оценили вооружения, захваченные ВС РФ

658
0
+2
Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год
Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год.
Источник изображения: Reuters

"Уралвагонзавод" поблагодарил Макрона за артиллерийские установки, поставленные Украине

Два французских орудия Caesar "захвачены российскими войсками целыми и невредимыми", они находятся на "Уралвагонзаводе" для изучения возможного повторного проектирования - об этом написал французский политик Режис Кастельно. С аккаунта российского предприятия в Telegram ему ответили, указав, что эта техника "так себе, но в хозяйстве пригодится". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

В четверг, 23 июня, концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за поставленные ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ). Такой комментарий с аккаунта УВЗ появился под публикацией французского политика Режиса Кастельно в его Telegram-канале.



«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе... Не то, что наша МСТА-С! Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще - разберем», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе предприятия подтвердили подлинность аккаунта, но отказались комментировать информацию об изучении иностранных установок на УВЗ, пишет газета «Коммерсантъ».

Кастельно разместил ссылку на свою же публикацию в Twitter, в которой он сообщил, что «два французских орудия Caesar захвачены российскими войсками целыми и невредимыми».

«В настоящее время они находятся на "Уралвагонзаводе" на Урале для изучения возможного повторного проектирования», - говорится в записи.

Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ранее отказали Украине в оперативных поставках вооружений, утверждает Los Angeles Times.

При этом французский президент уже заявлял о договоренности не поставлять Киеву наступательные вооружения - танки и самолеты. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский знает об этой договоренности. Макрон уточнял, что Франция помогает Украине боеприпасами и «определенными видами вооружений», в том числе бронированной техникой.

Кроме того, Париж предоставил Вооруженным силам Украины 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Динамика продаж российского оружия

В декабре 2021-го сообщалось, что продажи российского оружия снижаются третий год подряд. Как следует из отчета Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).

«Это является продолжением тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100», - отмечается в документе. Падение продаж совпало с окончанием госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии коронавируса, отмечает SIPRI.

Институт уточнил, что продажи вооружений «Алмаз-Антей» и Объединенной судостроительной корпорации снизились на 31% и 11% соответственно.

В то же время Объединенная авиастроительная корпорация увеличила продажи вооружений на 16%. Еще одним ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, сообщили в Стокгольме.

«Российские компании реализуют госполитику по увеличению своей доли продаж в гражданском секторе до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году», - заключили в SIPRI.


Григорий Плакучев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Россия
Украина
Франция
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Ростех
СИПРИ
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
Похожие новости
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
04.12.2018
Самые крупные оружейные контракты России со странами Северной Африки
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
18.12.2015
«Уралвагонзавод» гораздо круче «Укроборонэкспорта»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой