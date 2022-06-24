На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone

Исходно у самолета предполагалось два толкающих винта, но, видимо, их близость к хвостовому оперению была расценена как риск (ранее в таких случаях наблюдался так называемый «голландский шаг»). Сейчас на выставке показан макет с двумя тянущими винтами.

По размерам и массе он серьезно больше Су-25, а целый ряд компоновочных решений выглядит необычно. Проект резко отличается от российского тяжелого беспилотника С-70 «Охотник»: вероятно, это связано с тем, что европейские производители, в отличие от отечественных, не планируют использовать новинку в зоне работы ПВО противника. . Зато новый боевой дрон будут привлекать к патрулированию над городскими кварталами Германии.

На авиасалоне ILA 2022 в Берлине европейский концерн Airbus представил общий облик проектируемого тяжелого беспилотника Eurodrone, причем показав предназначенное для применения на нем оружие. Его роль играют ракеты Hellfire и управляемые бомбами с лазерным наведением Paveway. Это достаточно необычное решение, ведь Eurodrone по облику не выглядит как малорадиозаметный летательный аппарат. В сочетании с большими размерами и массой (размах крыльев — 26 метров, длина — 16 метров, масса — до 11 тонн) следует ожидать, что он будет уязвим для ПВО.

Ракеты Hellfire развернутых на сегодня типов имеют дальность не более 11 километров, а бомбы Paveway следует применять с еще меньших дистанций. Получается, для поражения противника Eurodrone надо подойти к нему заметно ближе, чем радиус поражения «Тора» (16 километров) или «Панциря-С1» (20 километров). Потолок полета новой машины — 13,7 километра, что меньше высотной досягаемости «Панциря-С1» (16 километров), хотя чуть больше, чем у «Тора» (12 километров).

Между тем оба эти комплекса эффективно поражают даже намного менее радиозаметный «Байрактар». Не вполне ясно, как именно Eurodrone сможет поражать свои цели в такой ситуации.

Судя по сроку с начала НИОКР, представленное на выставке ILA 2022 пока лишь макет хотя и довольно-таки проработанный Источник изображения: Wikimedia Commons

Возможная причина яркой несовременности возможностей нового беспилотника — дата, когда было задумано его создание. Airbus подписала с европейскими госструктурами контракт на создание аппарата 24 февраля этого года, еще находясь под влиянием прежних представлений о задачах, стоящих перед западными ударными беспилотниками. Для войн типа Афганской или Иракской уязвимость к серьезному ПВО была неактуальна, поскольку у населения стран, где западные вооруженные силы вели боевые действия, подобной ПВО практически не было.

Зато у Eurodrone серьезная масса боевой нагрузки — 2300 килограммов. Теоретически это позволяет со временем адаптировать под него не только «короткорукий» Hellfire, но и крылатые ракеты типа норвежских NSM с дальностью до 190 километров. В этом случае даже настолько большой и радиозаметный аппарат, как новый беспилотник, получит шансы на использование в боевых действиях без немедленного поражения противником.

Контракт Airbus по созданию новой машины подразумевает ее летную готовность к 2027-2028 годам. Стоимость соглашения — 7,1 миллиарда евро; число машин, которые производитель должен построить, — 21 штука. В цену входят и наземные станции управления беспилотниками (не менее семи), поэтому было бы некорректно говорить, что они стоят более трети миллиарда евро за штуку.

Обращает на себя внимание некая «противопартизанская» ориентация конструкции. Ее скорость — 500 километров в час, два турбиновинтовых двигателя с тянущими винтами придают аппарату вид обычного самолета. Близок к нему он должен быть и по радиозаметности.

С-70 малозаметен не только в плане внешних форм: его оружие предполагается использовать из внутренних отсеков (что также снижает радиозаметность), унифицированных с Су-57 Источник изображения: Wikimedia Commons

Для сравнения: российский тяжелый беспилотник С-70 «Охотник» (первый полет — 2019 год) заметно компактнее Eurodrone (размах крыла — 19 метров), имеет несколько большую боевую нагрузку (2,8 тонны), потолок в 18 километров и максимальную скорость не ниже 1000 километров в час. При этом аппарат по формам явно оптимизирован для достижения минимальной радиозаметности. Среди вооружения «Охотника» — крылатые ракеты значительной дальности.

Проект Eurodrone уже серьезно критикуют в странах Евросоюза. Но, как ни странно, вовсе не в смысле ограниченного радиуса действия вооружений или недостаточной малозаметности. По всей видимости, вопросы такого рода пока не поднимают, поскольку европейские армии пока не планируют участвовать в войнах с серьезным противником, а там, где противник в воздухе безоружен, сойдут и подобные машины. Кроме того, немецкие власти планируют использовать его для слежения за городскими кварталами в своей стране: понятно, что держа в голове столь разнородные требования, создать малозаметную боевую машину довольно сложно.

Зато критики новой машины в ЕС отмечают, что такая взлетная масса исключает ее эксплуатацию с полевых аэродромов. Кроме того, она будет слишком дорогой для экспорта в другие страны.