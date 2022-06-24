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Военное обозрение

Шойгу заявил о необходимости укрепления региональной системы ПВО России и Белоруссии

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Источник изображения: topwar.ru

Единая региональная система ПВО России и Белоруссии нуждается в срочном повышении боеготовности на фоне происходящих в Европе событий. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, необходимо укреплять обороноспособность Союзного государства.

В Москве состоялась встреча глав оборонных ведомств России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Основной темой встречи стали вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, а также укрепление обороноспособности Союзного государства на фоне расширения НАТО. Кроме того, были подняты темы совместных учений, в частности "Щит Союза - 2023" и патриотического воспитания молодежи.

Как заявил во время встречи Шойгу, вопрос обороны границ Союзного государства становится все более актуальным, особенно это касается системы ПВО. По словам российского министра, Россия готова оказать "любую поддержку" белорусам. Каких-либо конкретных предложений по данной теме не прозвучало.

Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО

- заявил министр.

Отметим, что в мае Александр Лукашенко заявил, что размещенные на территории республики российские зенитные ракетные системы ЗРС-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" останутся в Белоруссии. По его словам, Минск купил у России "нужное количество" комплексов.

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