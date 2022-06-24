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ЦАМТО

В состав сил вспомогательного флота Ленинградской военно-морской базы вошел новый буксир

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 23 июня. В Кронштадте в соединении кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота 23 июня прошел ритуал торжественного подъема флага вспомогательного флота на новом рейдовом буксире РБ-60 проекта 705БМ.

В торжественной церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, главного командования ВМФ России, завода-изготовителя, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, представители ветеранских, общественных и религиозных организаций.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний (ЗХИ и ГИ), в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы буксира.

После прохождения ЗХИ и ГИ государственной приемной комиссией был подписан акт о приемке рейдового буксира от завода-изготовителя в состав Военно-морского флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ судно включено в состав Балтийского флота.

Буксир подготовлен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах, в речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и участия в поисково-спасательных операциях.

Справочно:

Рейдовый буксир проекта 705БМ представляет собой однопалубное судно с двухвальной дизельной установкой, двумя винтами регулируемого шага, расположенными в неповоротных насадках, двумя рулями за насадкой, рубкой, средним расположением машинного отделения, носовым расположением жилых помещений, резиновыми кранцами на носу и корме. Он предназначен для буксировки кораблей, судов и подводных лодок водоизмещением до 1000 т, выполнения кантовочных работ в узкостях на мелководье, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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