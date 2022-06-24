"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Операция по освобождению бывшей Луганской области Украины выходит на завершающий этап. Большая часть населенных пунктов уже под контролем ЛНР. Союзные войска наступают на запад и практически полностью заняли Северодонецк. Окружают соседний Лисичанск. В окрестностях города сформировалось несколько котлов. О ситуации на фронте — в материале РИА Новости.

Оперативное окружение

Лисичанск — сложная цель для лобового штурма. Город находится на возвышенности, застройка плотная. К тому же много промышленных зон, удобных для длительной обороны. Пять угледобывающих шахт, с десяток крупных заводов — от машиностроительного до фабрики технических тканей. По последним данным, в группировке ВСУ, дислоцированной тут, от пяти до семи тысяч человек.

Отступать, по сути, некуда. Как сообщил в четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник, республиканская армия перерезала трассу Артемовск — Северск — Лисичанск. Это один из двух путей, по которым ВСУ перебрасывали подкрепления, продукты и боекомплект. Вторую трассу — из Артемовска через Соледар — взяли под контроль еще раньше. Положение украинской группировки из тяжелого превратилось в критическое.

"Они в западне, их разгром — лишь дело времени, — говорит офицер армии ЛНР с позывным Лютый. — По нашим сведениям, в Лисичанске, помимо украинских военных, засели несколько сотен западных наемников и добровольцев, главным образом из Польши. Рассчитываем на то, что у них хватит здравомыслия не погибать за чужую страну. Как показал опыт Мариуполя, даже в плотной городской застройке оборона обречена, если населенный пункт полностью блокирован".

Военнослужащие Народной милиции ЛНР у поселка Новотошковский Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Сейчас речь идет об оперативном окружении, то есть группировку лишили снабжения, а также возможности выйти на соседние участки. Однако сплошного фронта нет — блокированные могут относительно свободно маневрировать.

За оперативным следует тактическое окружение. Наступающие подтянут к городу дополнительные силы, закроют последние лазейки и приступят к методичному взлому обороны артиллерией и авиацией. Обороняющимся придется отсиживаться в укрытиях в надежде минимизировать потери.

Дальше либо штурм, либо длительная осада. Войска союзных армий готовы к обоим вариантам. Как заявил на днях помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и засевшую здесь группировку полностью блокируют в течение недели.

Новый котел

В рамках операции армии России и ЛНР захлопнули крышку крупного котла южнее Лисичанска. В окружение попали до трех тысяч украинских силовиков в укрепрайоне возле Горского и Золотого. Объединенные силы заняли населенный пункт Рай-Александровка, перерезав последнюю коммуникацию с Лисичанском.

Российские военнослужащие в ЛНР Источник изображения: © AP Photo

"Наши войска фактически полноценно окружили группировку у Горского и Золотого, — комментирует военный эксперт Борис Рожин. — Соответственно, сейчас кольцо будет сжиматься. Одновременно на внешнем периметре продолжается наступление на Белую Гору, Волчеяровку и Николаевку. Задача там простая — выйти к окраинам Лисичанска, пересечь трассу на Артемовск, чтобы окончательно оцепить северодонецкую группировку ВСУ".

Ее разгром, отмечает аналитик, фактически означает полное освобождение ЛНР. На южных окраинах города уже идут бои — в том числе у НПЗ рядом с деревней Волчеяровкой.

Наступление на Славянск

По мнению экспертов, Киев пытается отвлечь внимание союзных войск от Лисичанска и Северодонецка: обстрелы Донецка значительно усилились. Как отмечают в ДНР, бьют из американских гаубиц — даже по центральным районам.

"Обстрелы столицы — это, конечно, плохо. Но перебрасывать союзные войска из ЛНР на юг, под Авдеевку и Пески, до того, как они разобьют окруженную на севере группировку, — это воевать по планам ВСУ", — считает офицер армии ДНР с позывным Клим.

Кроме того, часть сил, задействованных на западе ЛНР, в дальнейшем сможет развить наступление на Артемовск (Бахмут). А оттуда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск — города, имеющие для ДНР огромное символическое значение. Именно в них весной-летом 2014-го донецкое ополчение прошло боевое крещение и в конечном счете превратилось в полноценную армию.

Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Вдобавок в Краматорске расположен украинский штаб Операции объединенных сил (ООС). Его захват или уничтожение обезглавит всю группировку ВСУ в Донбассе.