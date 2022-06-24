Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил своего белорусского коллегу Виктора Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году.

"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас и белорусские делегации на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия", которые состоятся в августе", - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

Он рассказал, что на форуме будет много нового и интересного, так как "мы не стоим на месте, что-то исправляем, что-то добавляем". Своими лучшими наработками Россия, по словам министра, готова поделиться с "нашими друзьями, нашими союзниками".

Шойгу напомнил, что 22 июня народы двух стран отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Министр рассказал, что частица Вечного огня, доставленная из Брестской крепости к Главному храму Вооружённых Сил РФ, стала символом единства наших стран в противостоянии агрессии и геноциду.

Он также выразил желание оказать Белоруссии поддержку и помощь в создании центра патриотического воспитания молодёжи по аналогии с российским центром "Авангард".