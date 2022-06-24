На верфи GRSE состоялась закладка трех кораблей для ВМС Индии

ЦАМТО, 23 июня. На предприятии индийской компании GRSE 17 июня состоялась церемония закладки киля четвертого большого гидрографического судна SVL (Survey Vessel Large), а также второго и третьего противолодочных кораблей для мелководного фарватера (ASW-SWC), предназначенных для ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC МО Индии заключило с компанией GRSE 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее МО Индии заключило контракт на постройку 8 кораблей ASW-SWC с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL).

По словам источников в ВМС, общая стоимость заказа должна быть поровну поделена между двумя компаниями в соответствии с требованиями опубликованного в апреле 2014 года запроса о предложениях, то есть Cochin Shipyard Limited (CSL) получит те же 63,11 млрд. рупий. Строительство первого корабля на предприятии CSL началась в декабре 2019 года.

GRSE реализует проект совместно с Larsen & Toubro (L&T). Закладка киля головного корабля ASW-SWC состоялась в августе 2021 года.

Как планируется, ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, ведения разведки, постановки мин. Корабли также могут использоваться для поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

Контракт стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.) на разработку проекта, постройку и поставку четырех 3300-тонных гидрографических судов SVL для ВМС Индии был подписан МО Индии с GRSE в октябре 2018 года. Закладка киля головного корабля состоялась в августе 2019 года.