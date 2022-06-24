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ЦАМТО

На верфи GRSE состоялась закладка трех кораблей для ВМС Индии

Разделы: Флот
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Логотип GRSE
Логотип судостроительной компании Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE).
Источник изображения: http://imdex2015.creativembassy.com/

ЦАМТО, 23 июня. На предприятии индийской компании GRSE 17 июня состоялась церемония закладки киля четвертого большого гидрографического судна SVL (Survey Vessel Large), а также второго и третьего противолодочных кораблей для мелководного фарватера (ASW-SWC), предназначенных для ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC МО Индии заключило с компанией GRSE 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее МО Индии заключило контракт на постройку 8 кораблей ASW-SWC с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL).

По словам источников в ВМС, общая стоимость заказа должна быть поровну поделена между двумя компаниями в соответствии с требованиями опубликованного в апреле 2014 года запроса о предложениях, то есть Cochin Shipyard Limited (CSL) получит те же 63,11 млрд. рупий. Строительство первого корабля на предприятии CSL началась в декабре 2019 года.

GRSE реализует проект совместно с Larsen & Toubro (L&T). Закладка киля головного корабля ASW-SWC состоялась в августе 2021 года.

Как планируется, ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, ведения разведки, постановки мин. Корабли также могут использоваться для поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

Контракт стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.) на разработку проекта, постройку и поставку четырех 3300-тонных гидрографических судов SVL для ВМС Индии был подписан МО Индии с GRSE в октябре 2018 года. Закладка киля головного корабля состоялась в августе 2019 года.

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Страны
Индия
Компании
GRSE
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