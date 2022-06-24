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Известия.ru

Минобороны России показало работу бронепоезда «Волга»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 23 июня показало работу бронепоезда «Волга» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.


Поезд создали специалисты железнодорожных войск Западного военного округа. На платформах установлены защищенные вагоны для ведения огня, а также зенитные орудия и техника.

В задачи экипажа входит техническая разведка, разминирование, восстановление железнодорожного пути и доставка гуманитарных грузов.

14 июня сообщалось, что бронепоезд «Енисей» своими руками собрали бойцы-железнодорожники группировки «Отважные» Центрального военного округа. Потребность в бронепоезде возникла, когда восстановили два взорванных боевиками Украины железнодорожных моста. Доставлять грузы по воздуху сложно — вертолет не везде может приземлиться, а вокруг освобожденных поселков разминированы еще не все дороги. Железнодорожные пути — самый короткий путь к мирному населению.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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