Украина стала второй ошибкой Байдена. Его ждет унижение

Реакция Байдена на украинский конфликт становится его второй ошибкой

После позорного бегства США из Афганистана видны зловещие признаки того, что Штаты ведут НАТО к еще худшему стратегическому унижению на Украине, пишет The Hill. По мнению автора статьи, это чревато переделом мировой геополитической структуры.

Не прошло и года с поспешного и хаотичного ухода США из Афганистана – без должных консультаций и поддержки союзников. Вывод американских войск стал крупным потрясением для НАТО и вызвал серьезные сомнения в благоразумии, стабильности и надежности США как лидера свободного мира. Трещины в теле альянса удалось замаскировать лишь горькой правдой, что нашим союзникам некуда бежать из-под зонтика безопасности, который держат над ними США по статье 5.

Сейчас, когда ситуация на Украине стремительно меняется на фоне ожесточенных боевых действий, мы видим зловещие признаки, что США ведут НАТО к еще худшему стратегическому унижению, которое чревато решительным переделом мировой геополитической структуры.

16 июня в Киев прибыли лидеры четырех государств НАТО – Франции, Германии, Италии и Румынии. В ходе визита они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с двойным посланием. На публику западные лидеры продемонстрировали поддержку перед лицом российской "агрессии" и косметически предложили Украине путь к членству в Европейском союзе, но при этом, как пишет New York Times, "не стали обещать ей дополнительных тяжелых вооружений, которые та просит для отражения российского наступления на востоке".

По мнению газеты, европейские лидеры тщательно придерживаются политики администрации Байдена и уверяют, что "никоим образом не давили на Зеленского, чтобы тот пошел на мирное урегулировние с Москвой". Но, к вящему разочарованию украинцев, ключевые лидеры ЕС явственно дали понять, что поддержка будет ограничена.

Новая позиция европейцев ставит администрацию Байдена перед неразрешимой дилеммой, заметил Дэвид Голдман (David Goldman) в недавней статье в Asia Times. Боевые действия дошли до критической стадии, а мировая экономика страдает от перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия из России и с Украины, пишет Голдман, и хвастовство Америки, будто она "отстранила Путина от власти, подорвала боеспособность России и вдвое сократила ее экономику", оглядываясь назад смотрятся весьма нелепо.

Китай отказался от изначально заявленного нейтралитета, подтвердил партнерство с Россией и по сути призвал к компромиссному миру – как и другие страны, в том числе наши европейские якобы союзники. Давление на президента Байдена усиливается, хотя доселе он твердо настаивал на полном восстановлении границ Украины до 2014 года.

Администрацию Байдена ждет скользкая дорожка, где на каждом шагу подстерегают неверные решения. Компромиссный мир, которого по разным корыстным причинам явно жаждет бóльшая часть мира, неизбежно начнется с переговоров. Если только Россия не закрепит за собой территориальные приобретения на переговорах, потребуется прекращение огня, – а этот сценарий исторически предполагает временную заморозку конфликта по реальной линии соприкосновения сил. Но как мы знаем по опыту Кореи, Ближнего Востока и других подобных договоренностей, временные демаркационные линии нередко превращаются в постоянные границы де-факто.

Россия приобрела стратегические территории, поэтому такой исход был бы катастрофой для Украины и унижением для США. Однако поскольку европейские лидеры и США отказываются поставлять Украине необходимое для выживания оружие, представить себе иной сценарий трудно.

В начале этого трагического конфликта сочетание промахов российских войск и героического сопротивления украинских сил укрепило общественность во мнении, что российский президент Владимир Путин серьезно просчитался и неизбежно окажется в крупном проигрыше. Запад уже льстил себя надеждами на победный исход. Но теперь, столкнувшись с надвигающейся мировой рецессией и нарастающим стратегическим кризисом, повестка президента Байдена и наших союзников по НАТО сдвинулась от предвкушения военной победы к надеждам на политическое выживание.

И последствия этой судьбоносной перемены в ближайшие годы скажутся повсюду.

Автор: Уильям Молони (William Moloney)

Уильям Молони – научный сотрудник Института Столетия Колорадского христианского университета. Учился в Оксфорде и Лондонском университете, имеет докторскую степень Гарвардского университета. Бывший комиссар по вопросам образования штата Колорадо.