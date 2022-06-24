Береговая охрана Японии приступает к перевооружению на новый вертолет Белл-412EPX (UH-2)

ЦАМТО, 23 июня. Корпорация Subaru объявила подписании 21 июня с командованием Береговой охраны Японии контракта на поставку первого серийного многоцелевого вертолета Белл-412EPX (UH-2). Новую машину планируется передать заказчику в 2025 году.

Как сообщается в пресс-релизе компании, вертолет будет использоваться для обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных работ, ликвидации морских катастроф, перевозки войск и грузов.

Отмечается, что Белл-412EPX имеет общие черты с Белл-412EP, который в настоящее эксплуатирует Береговая охрана Японии. Таким образом, обеспечивается плавное внедрение и переход на новую модель вертолета за счет использования существующих ресурсов. Кроме того, Белл-412EPX обеспечивает лучшие эксплуатационные возможности и эффективность эксплуатации, наряду с улучшенными характеристиками по сравнению со старой моделью.

Напомним, что в июле 2015 года Министерство обороны Японии выбрало Fuji Heavy Industries (в настоящее время Subaru) подрядчиком реализации программы создания нового многоцелевого вертолета для Сил обороны страны.

В сентябре 2015 года МО Японии подписало с Subaru контракт на разработку опытного образца нового многоцелевого вертолета UH-X. Проект был реализован совместно с Bell Helicopter на базе коммерческого вертолета Белл-412EPX. Летные испытания опытного образца начались в декабре 2018 года. После их успешного завершения 28 февраля 2019 года вертолет был передан Министерству обороны Японии. Позднее машина была переименована в XUH-2, а серийные образцы получили обозначение UH-2.

В марте 2020 года Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) заключило с компанией контракт стоимостью 14,3 млрд. иен (129,2 млн. долл.) на производство первых шести вертолетов этого типа для Сухопутных сил самообороны Японии. Их поставка должна быть завершена к январю 2023 года.

Представитель Subaru заявил, что компания планирует поставить Сухопутным силам самообороны Японии в дальнейшем 7 вертолетов в течение 2024 ф.г. и 13 вертолетов в 2025 ф.г.

В течение следующих двух десятилетий Сухопутные силы самообороны Японии планируют закупить около 150 вертолетов UH-2 для замены 127 устаревших многоцелевых вертолетов UH-1J "Хью", которые были собраны FHI по лицензии Bell Helicopter и поставлены в начале 1990-х гг.

Разработанный на базе коммерческого вертолета Белл-412EPX, двухдвигательный UH-2 оснащен турбовальным двигателем PT6T-9 Twin-Pac компании Pratt & Whitney и стеклянной кабиной, допускает 30-минутную работу трансмиссии без масла.

Вертолет оснащен четырехлопастным несущим винтом, в отличие от однодвигательного UH-1J, который имеет двухлопастной несущий винт. Заявленная максимальная внутренняя масса вертолета составляет 12200 фунтов (5534 кг), что позволяет ему перевозить больше груза, чем UH-1J. Вертолет UH-2 может выполнять посадку на морские суда и перевозиться самолетами военно-транспортной авиации.

Помимо традиционных функций по перевозке войск и грузов, вертолет может применяться для десантирования с парашютом или по тросам, а также поддерживать операции по оказанию гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

UH-2 может быть оснащен бортовой видеокамерой для использования в операциях по оказанию гуманитарной помощи, системами предупреждения об угрозах, постановки помех и ПУ отстрела ложных целей.