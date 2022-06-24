Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну ракетных комплексов HIMARS

ЦАМТО, 23 июня. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину, передает "РИА Новости".

Количество прибывших комплексов HIMARS не уточняется.

Справочно:

РСЗО HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M-270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкобронированной техники, складов и личного состава противника. На текущий момент Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В настоящее время РСЗО M142 HIMARS состоят на вооружении ВС США, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Польши и Румынии.