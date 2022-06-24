Войти
ЦАМТО

Министр обороны Украины сообщил о прибытии в страну ракетных комплексов HIMARS

564
0
-1
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS)
Ракетный модуль артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS).
Источник изображения: CC0 / Lance Cpl. Ronald Stauffer /

ЦАМТО, 23 июня. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские ракетные комплексы HIMARS прибыли на Украину, передает "РИА Новости".

Количество прибывших комплексов HIMARS не уточняется.

Справочно:

РСЗО HIMARS – легкая самоходная пусковая установка, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M-270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкобронированной техники, складов и личного состава противника. На текущий момент Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В настоящее время РСЗО M142 HIMARS состоят на вооружении ВС США, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Польши и Румынии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
ОАЭ
Польша
Румыния
Сингапуp
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
02.06.2022
Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS
30.05.2022
Австралия приобретет американские ракетные комплексы HIMARS
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.07.2021
Lockheed Martin поставит РСЗО M142 HIMARS ВС Тайваня
21.08.2017
Румыния приобретет американские ракетные системы HIMARS и ракеты ATACMS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой