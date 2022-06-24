Военно-морские силы Украины становятся речными: Киев начал формирование флотилии на Днепре

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Военно-морские силы Украины рискуют стать окончательно военно-речными, командование флота приняло решение о формировании флотилии на Днепре. Об этом заявил главком ВМСУ Алексей Неижпапа.
Первый катерный дивизион ВМС Украины заступил на службу на Днепре, он будет прикрывать Киев от российской армии. Еще несколько дивизионов будут сформированы в других городах. Как пояснил Неижпапа, "российское вторжение" внесло коррективы в применение ВМС Украины.
По словам украинского главкома, формирование первого речного дивизиона на Днепре началось еще в марте, в настоящее время он укомплектован катерами и личным составом и уже приступил к несению службы. Как подчеркнул Неижпапа, дивизион будет оборонять столицу, он подчиняется силам обороны Киева. Планируется, что он будет выполнять задачи по обеспечению поддержки в приречных операционных районах.
- заявил Неижпапа.
В дальнейшем планируется сформировать еще несколько дивизионов катеров в составе речной флотилии, а опыт их применения войдет в программу подготовки военных моряков в украинских вузах, чтобы готовить офицеров, готовых воевать не только на море, но и на реках.
- добавил главком ВМСУ.