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Военное обозрение

Военно-морские силы Украины становятся речными: Киев начал формирование флотилии на Днепре

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Украины рискуют стать окончательно военно-речными, командование флота приняло решение о формировании флотилии на Днепре. Об этом заявил главком ВМСУ Алексей Неижпапа.

Первый катерный дивизион ВМС Украины заступил на службу на Днепре, он будет прикрывать Киев от российской армии. Еще несколько дивизионов будут сформированы в других городах. Как пояснил Неижпапа, "российское вторжение" внесло коррективы в применение ВМС Украины.

По словам украинского главкома, формирование первого речного дивизиона на Днепре началось еще в марте, в настоящее время он укомплектован катерами и личным составом и уже приступил к несению службы. Как подчеркнул Неижпапа, дивизион будет оборонять столицу, он подчиняется силам обороны Киева. Планируется, что он будет выполнять задачи по обеспечению поддержки в приречных операционных районах.

(...) нами совместно был сформирован дивизион речных катеров на севере Днепра — главной логистической артерии Украины, потерять которую мы не можем себе позволить

- заявил Неижпапа.

В дальнейшем планируется сформировать еще несколько дивизионов катеров в составе речной флотилии, а опыт их применения войдет в программу подготовки военных моряков в украинских вузах, чтобы готовить офицеров, готовых воевать не только на море, но и на реках.

Опыт применения наших сил на реках в этой зоне, который мы приобрели за последние месяцы, бесспорно будет внедряться в дивизионах, которые будут формироваться и войдут во флотилию. Также надеюсь, что мы будем иметь вооружение и военную технику, которые позволят повысить способности и нашей морской пехоты для действий на реках и лиманах

- добавил главком ВМСУ.

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Страны
Украина
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