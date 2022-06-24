ВКС РФ уничтожили 49 резервуаров с топливом и технику ВСУ под Николаевом

Воздушно-космических силы (ВКС) РФ уничтожили 49 резервуаров с топливом для техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 23 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства», — рассказал он.

Кроме того, ВКС России также были поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.

Днем ранее ВКС РФ уничтожили до 500 военных 59-й украинской бригады с техникой в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан».

10 июня стало известно, что ВС РФ полностью освободили район Кинбурнской косы под Николаевом. До этого, 8 июня, депутат Верховной рады Роман Костенко признал, что в настоящий момент военные ВСУ несут огромные потери в Николаевской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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