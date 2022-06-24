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На Украине начнут искать мины с помощью робота-собаки

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The robot Spot
The robot Spot during a demonstration in Versailles, France, on June 10, 2021.
Источник изображения: BERTRAND GUAY/AFP VIA GETTY IMAGES

Армия США передаст робота-собаку Spot организации HALO Trust, которая занимается разминированием Украины. Его начнут использовать для поиска мин. Об этом сообщает журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источник.

HALO Trust работает на Украине в рамках правительственных контрактов. Исполнительный директор организации Крис Уотли сообщил, что разработанный компанией Boston Dynamics аппарат будут использовать для поиска неразорвавшихся снарядов в Киевской области.

Отмечается, что в ходе испытаний в 2021 году Spot успешно находил боеприпасы. Робот может перемещать обнаруженные объекты в безопасное место для обезвреживания. Spot способен выполнять задачи без участия человека, но в ходе испытаний, которые имитировали реальные условия, робот выполнял команды оператора.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года Росгвардия сформулирует технические требования для создания серийной версии робота «Маркер».

В марте издание Daily Mail сообщило, что администрация археологического комплекса Помпеи взяла на службу робота-собаку Spot. Робот будет патрулировать улицы города.

В том же месяце в публикации The New York Times рассказали о закупке роботов Spot для департамента пожарных Нью-Йорка. Стоимость закупки составила около 75 тысяч долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Boston Dynamics
Росгвардия
Проекты
Робот
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