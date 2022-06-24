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Военное обозрение

США начали поставки на Украину 155-мм гаубиц M777 без системы GPS

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Источник изображения: topwar.ru

Новая партия гаубиц М-777, поставленная американцами на Украину, оказалась без системы GPS, хотя первые орудия шли с системой позиционирования, правда без цифровой системы управления огнем. Об этом сообщают украинские интернет-ресурсы, ссылающиеся на Минобороны Украины.

На "новых" гаубицах М-777, поставленных на Украину, отсутствует система GPS, позволяющая объединять гаубицы в единый контур с беспилотниками и РЛС контрбатарейной борьбы. Кроме того, GPS вместе с БИУС позволяла орудиям применять управляемые снаряды. Отсутствие системы позиционирования на гаубицах украинские военные объяснили якобы опасениями американцев, что "секретные GPS" попадут в руки российских военных.

Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь поставлять вооружение со всеми технологиями

- заявил источник в украинском Минобороны.

На самом деле это не так, "суперсекретная" система GPS давно уже изучена и большой ценности не представляет. Просто установленная на гаубицы система позиционирования позволяет засекать их российскими средствами обнаружения и наносить по ним удары. Большие потери артиллерии на Донбассе заставили американцев снять GPS, окончательно превратив гаубицы в обычное орудие. Ранее сообщалось, что буксируемые гаубицы М777А2 поставляются на Украину в упрощенной версии, не имеющую электронной составляющей - цифровой системы управления огнем, повышающей эффективность применения гаубиц кратно.

Между тем на Украине уже вовсю критикуют М-777, называя эти гаубицы слишком "нежными" и не приспособленными к длительной эксплуатации. Как заявил бригадный генерал ВСУ Владимир Карпенко, после каждого огневого контакта треть гаубиц нуждается в ремонте.

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Страны
США
Украина
Компании
M777
Проекты
GPS
БПЛА
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