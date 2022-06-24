Этот человек определяет курс США. И он не американец

Политикой Байдена в отношении Украины управляют неоконсервативные аналитические центры

США придерживаются провального курса на Украине, пишет Asia Times. Те, кто выступает за вооружение Киева и отвергает переговоры, по сути предлагают предоставить Зеленскому право выбирать курс Америки, считает автор статьи.

Джеймс Карден (James Carden)

В Вашингтоне политикой администрации Джо Байдена в отношении Украины управляет самопровозглашенное "экспертное сообщество" специалистов в области национальной безопасности.

Первого июня в таблоиде Hill появилось открытое письмо, которое мало кто прокомментировал. Оно придало публичный характер тому, что до настоящего момента представляло собой скрытые, хотя и чрезвычайно успешные попытки вашингтонских аналитических центров управлять политикой Белого дома в отношении Украины. При том, многие из них, в том числе дискредитировавший себя Брукингский институт, получают финансирование от иностранных правительств.

В этом открытом письме говорилось следующее: "Соединенные Штаты и Европа не должны поддаваться порыву призвать Киев к заключению такого мирного соглашения, которое не позволит ему достичь своих целей и может передать миллионы украинцев под контроль России".

Те, кто подписался под этим открытым письмом, призывают администрацию Байдена держаться выбранного курса и продолжать вооружать Украину, чтобы, когда придет время, она смогла вести переговоры с позиции силы.

Среди наиболее влиятельных деятелей, подписавших это письмо, оказались такие неоконсервативные идеологи, как профессор Университета Джона Хопкинса Элиот Коэн (Eliot A Cohen), еще один профессор Университета Джона Хопкинса Эрик Эдельман (Eric S Edelman), Паула Добрянски (Paula Dobriansky) из "Атлантического совета", который получает финансирование из-за рубежа, бывший кандидат в конгрессмены и исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас (Evelyn N Farkas), сотрудник "Атлантического совета" Джон Хербст (John Herbst), бывший помощник Джона Маккейна Дэвид Крамер (David J Kramer) и, разумеется, бывший посол и завсегдатай программ на телеканале MSNBC Майкл Макфол.

Военные успехи России и страшные, возможно, невосполнимые потери Украины, очевидно, не являются достаточным основанием для внесения изменений в основную линию Вашингтона. Она остается прежней: нужно и дальше спонсировать Украину, потратив на это более 40 миллиардов долларов, и надеяться на лучшее.

Между тем администрация и ее марионетки в контролируемых американским правительством СМИ и аналитических центрах неустанно ведут хорошо скоординированную пропагандистскую кампанию.

Одним из доказательств этого служит колонка Дэвида Игнатиуса (David Ignatius) в газете Washington Post.

Четырнадцатого июня Игнатиус, давний и неутомимо верный "почтовый голубь" Лэнгли, проинформировал читателей, что "продвижения российских войск на востоке Украины в июне усиливают на Западе опасение, что баланс в этом конфликте склоняется в пользу Москвы. Но чиновники администрации Байдена считают, что эти страхи преувеличены и что системы обороны Украины остаются крепкими в этом уродливом конфликте на истощение".

Четырнадцатого июня заместитель министра обороны США Колин Каль (Colin Kahl) сказал в интервью газете New York Times следующее: "Мы не станем диктовать украинцам, как им вести переговоры, что обсуждать на переговорах и когда их начинать. Они будут определять условия самостоятельно".

Спустя три дня, 17 июня, Мисси Райан (Missy Ryan) из Washington Post, которая приложила огромное количество усилий, чтобы подготовить почву для бесконечной кампании Америки в Сирии, сообщила: "По словам чиновников, Соединенные Штаты и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине, а администрация Байдена старается лишить Россию шанса на победу, увеличивая объемы военной помощи Киеву и одновременно стараясь смягчить дестабилизирующее воздействие конфликта на ситуацию с мировыми поставками продовольствия и глобальную экономику".

В своей статье Райан упомянула, что бывший спецпредставитель США в НАТО Иво Даалдер (Ivo Daalder), который теперь возглавляет аналитический центр "Чикагский совет по мировым делам" (Chicago Council on Global Affairs), заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с "неприятным выбором: либо продолжить помогать Украине в ее попытках сохранить потенциально кровавый статус кво, смирившись с неизбежными разрушительными глобальными последствиями такого курса, либо прекратить поддерживать Киев и позволить Москве одержать победу".

"Фактически это значит скормить Украину волкам", – подытожил Даалдер.

Вручить Владимиру Зеленскому право выбирать курс Америки – именно это, по сути, и предлагают сделать Каль, Даалдер и все те, кто призывает и дальше разжигать конфликт, который угрожает поглотить НАТО и Соединенные Штаты, – это просто верх безответственности.

Тем не менее, администрация Байдена упорно продолжает придерживаться провального курса, пренебрегая переговорами ради того, чтобы вооружить Украину до зубов.

Вопрос, которым должны задаться все здравомыслящие американцы, – зачем?