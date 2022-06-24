Американский полковник: исход конфликта на Украине уже решен

Дуглас Макгрегор: Украина проиграла в этом конфликте

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что армия Украины фактически потерпела поражение от России. По мнению экс-офицера, Украина уже утратила свою государственность, и исход конфликта решён.

Макгрегор: Украина проиграла в этом конфликте. Я бы даже сказал, это произошло уже какое-то время назад. Это становится настолько очевидно, и даже самые ярые сторонники борьбы Киева против России в Лондоне, Берлине, Париже и Вашингтоне не смогут возразить. Некоторые, может, и поспорят, но на деле конфликт окончен. Украинцы ежедневно теряют от 500 до 1000 бойцов убитыми и ранеными.

Их армия фактически уничтожена. Они отправляют резервистов — аналог наших нацгвардейцев — прямо в мясорубку. Русские спокойно и методично уничтожают всех на своем пути. Россия уже начала укреплять контроль над 25-30% Украины. Под контролем Москвы находится территория, на которую приходится около 80% украинского ВВП. Полагаю, русские ее удержат и введут в состав своей страны. Их аннексируют. Эти земли исторически были российскими — и сейчас вернулись обратно.

Что касается окончания конфликта, многие, похоже, прилагают все усилия, чтобы он не кончался. Это чрезвычайно опасно: чем дольше он идет, тем выше вероятность, что региональный конфликт расширится и вовлечет больше стран. В конце концов могут быть втянуты и США, и некоторые считают, что в этом и есть реальная цель, насколько бы немыслимой она ни казалась.

Макгрегор: Если мы прекратим финансировать украинское правительство, все рухнет. Уверен, Зеленский прыгнет в самолёт и улетит в свой особняк в Майами, — по сути, попытается снять с себя всю ответственность. Но мы продолжаем выделять Киеву сотни миллионов долларов наличности.

Макгрегор: Наш друг Джо Байден живет как гриб: его держат в темном помещении и кормят всяким дерьмом. Сьюзан Райс, Джейк Салливан, Блинкен — олигархи, одним словом, богатые влиятельные фигуры, которые контролируют Демократическую партию, и, надо признать, большую часть Республиканской партии, доминирующих в Вашингтоне... У них куда больше влияния, чем кажется американцам, они правят бал. Полагаю, они скрывают от Байдена то, что, по их мнению, ему знать не следует. Но что еще важнее, они на всех парах ведут этот поезд в небытие. Они не собираются тормозить, и с каждым днем только подбрасывают угля. Они ставят все на фиаско, веря, что, если подольше продержаться, каким-то чудом придет победа. Они разрушают НАТО, разрывают на части ЕС, и европейцы уже начинают осознавать катастрофу. Они потеряли контроль над Восточной Европой: литовцы хотят отрезать Россию от Калининграда (в прошлом части Восточной Пруссии). Российские офицеры в отставке призывают Путина направить на его защиту ядерное оружие. Есть еще и Польша, которая все яростнее призывает к насилию против России и к поддержке уже несуществующего украинского государства. Давайте начистоту, Украина уже не функционирует как государство, она рухнула. Людей толкают под дула российского оружия. Происходит катастрофа, но признавать провал никто не хочет, потому что тогда все доверие будет утрачено.

Макгрегор: Мы могли бы не игнорировать слова президента Путина, которые он говорит уже больше десяти лет. На конференции по безопасности 2008 года в Мюнхене он по сути сказал: "Мы не можем принять ваших действий. Мы не потерпим натовского контингента — в частности, американского — у своих границ." Мы могли прислушаться. Всегда была возможность признать, что Украина нам не нужна; что нет необходимости делать из нее плацдарм для нападения на Россию. Нам это не нужно, это не обязательно. Россия, какой бы они ни была, — не Советский Союз. США эту идею не приняли, не стали и думать о нейтралитете. И вспомните, с самого начала путинской операции мы всегда вмешиваемся. Я не согласен с теми, кто говорит "Путин такой злой, он развязал конфликт". На мой взгляд, как раз мы его развязали. Он поступил так, потому что посчитал, что ему не оставили выбора, и на востоке Украины скоро поставят какие-нибудь "Першинги", чтобы угрожать России уничтожением. Он считает, что сделал то, что должен был. Но даже после этого он все время был готов к переговорам. Мы постоянно вмешивались и науськивали Зеленского: "не уступай ни дюйма, мы тебя поддержим." Не удивлюсь, если украинцы понадеялись, что США их спасут. Они оказались в положении, в котором была Польша в 1939 году, когда Черчилль и Франция пообещали ее защитить. Полякам-то от этого легче не стало, и их страна вышла из войны, пожалуй, в худшем положении, чем кто-либо еще. Суть в том, что мы отказываемся рассматривать хоть сколько-нибудь здравые варианты. Никто не сказал об этом регионе: "Здесь нам военные действия не нужны. Это самое опасное, что может с нами произойти за последние 75 лет."