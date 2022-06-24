В Польшу доставлена первая партия ББМ "Кугар"

ЦАМТО, 23 июня. Агентство вооружений МНО Польши 21 июня объявило о прибытии в порт Щецин первой партии бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4, закупленных для ВС Польши из состава ВС США.

В состав первой партии вошло более 70 бронемашин класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши (в настоящее время Агентство вооружений) объявил о подписании правительствами Польши и США соглашения на поставку 300 бронемашин "Кугар" с колесной формулой 4x4. Стоимость продажи составляет 27,5 млн. долл. Контракт также включает сопутствующий пакет логистической поддержки и обучение личного состава.

Машины класса MRAP (с усиленной противоминной защитой) закупаются из состава ВС США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA). Первоначально поставка всех бронемашин была запланирована на первый квартал 2022 года, но отстала от графика. После доставки в Польшу ББМ пройдут техническое обслуживание и будут адаптированы к требованиям польских вооруженных сил.

ББМ "Кугар" с колесной формулой 4х4 оснащена корпусом-монококом с V-образным днищем, обеспечивает перевозку двух членов экипажа и четырех десантников. Машина может развивать максимальную скорость 105 км/ч, запас хода – 670 км. "Кугар" может оборудоваться турелью с открытым верхом, вооруженной 12,7-мм пулеметом или одним 40-мм автоматическим гранатометом. Машина обеспечивает защиту расчета от взрыва ВУ с массой ВВ до 7 кг в тротиловом эквиваленте под корпусом и 14 кг в тротиловом эквиваленте под колесами. ББМ предназначена для выполнения задач патрулирования, сопровождения колонн и перевозки вооружения.

Как было заявлено в ноябре 2021 года, приобретение данной техники необходимо для удовлетворения срочных потребностей ВС Польши. Отмечалось, что покупка бывших в эксплуатации бронемашин не должна повлиять на процесс модернизации ВС Польши.