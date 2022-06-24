Войти
Интерфакс-АВН

Генсек НАТО надеется на скорое вступление в альянс Швеции и Финляндии

561
0
0
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стремится к тому, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс в ближайшее время.

"Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они (Швеция и Финляндия - ИФ) могут присоединиться в ближайшее время", - сказал Столтенберг, выступая на мероприятии, организованном газетой Politico.

"Я не могу гарантировать этого, но я говорю, что это все еще моя цель", - отметил он.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

"Это не первый случай, когда мы видим, что один или (...) несколько союзников не согласны с остальными", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО надеется, что позиция Анкары не помешает Хельсинки и Стокгольму в конечном итоге присоединиться к альянсу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
18.05.2022
Членство Швеции и Финляндии в НАТО — "кошмарный сценарий" для России
08.09.2021
У кого не хватит пороху
15.06.2020
Под носом у НАТО: как Балтфлот провел учения «Искандеров»
24.06.2019
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой