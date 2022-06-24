Генсек НАТО надеется на скорое вступление в альянс Швеции и Финляндии

Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стремится к тому, чтобы Финляндия и Швеция вступили в альянс в ближайшее время.

"Моя цель по-прежнему состоит в том, чтобы убедиться, что они (Швеция и Финляндия - ИФ) могут присоединиться в ближайшее время", - сказал Столтенберг, выступая на мероприятии, организованном газетой Politico.

"Я не могу гарантировать этого, но я говорю, что это все еще моя цель", - отметил он.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Однако Турция в настоящее время рассмотрение этих заявок блокирует. У Анкары есть ряд претензий к скандинавским странам: в частности, она обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

"Это не первый случай, когда мы видим, что один или (...) несколько союзников не согласны с остальными", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО надеется, что позиция Анкары не помешает Хельсинки и Стокгольму в конечном итоге присоединиться к альянсу.