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Интерфакс-АВН

Балтфлот усилен двумя противодиверсионными катерами

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Противодиверсионный катер проекта 21980
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".
Источник изображения: Судостроительный завод "Вымпел"

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Два противодиверсионных катера проекта 21980 "Грачонок" вошли в боевой состав Балтийского флота, сообщили в четверг в пресс-службе БФ.

"Приказом главнокомандующего ВМФ катера включены в боевой состав Балтийского флота. Один из катеров останется в составе Ленинградской ВМБ, другой будет направлен Балтийскую военно-морскую базу", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в Кронштадте в торжественной церемонии приняли участие представители командования Балтийского флота, главного командования ВМФ России, завода-изготовителя, военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители ветеранских, общественных и религиозных организаций

Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
21980 Грачонок
БФ
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