Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для финансирования модернизации армии

ЦАМТО, 23 июня. Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для финансирования закупок вооружения для собственной армии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам вице-премьер правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Три процента ВВП мы направим на оборону в следующем году, а в этом – 2,4% ВВП, но я хотел бы проинформировать вас, что мы также согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 млрд. злотых (более 4,5 млрд. долл. по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году – 49 млрд. злотых (более 11,1 млрд. долл.)", – сказал М.Блащак.

По словам министра, наполнение фонда будет происходить за счет займов и облигаций.

"Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны. Это мощный фундамент для того, чтобы численно увеличивать Войско польское, чтобы развивать программу модернизации и оснащения Войска польского. Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. В этом году мы направим 20 млрд. злотых на закупку современного вооружения, в следующем году – еще 49 млрд. злотых будет потрачено на вооружение Войска польского", – цитирует "РИА Новости" М.Блащака.