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ЦАМТО

Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для финансирования модернизации армии

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Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 23 июня. Польша создает многомиллиардный внебюджетный фонд для финансирования закупок вооружения для собственной армии. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам вице-премьер правительства, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

"Три процента ВВП мы направим на оборону в следующем году, а в этом – 2,4% ВВП, но я хотел бы проинформировать вас, что мы также согласовали финансовый план Фонда поддержки Вооруженных сил. В 2022 году это будет 20 млрд. злотых (более 4,5 млрд. долл. по текущему курсу) в Фонде поддержки Вооруженных сил, а в следующем году – 49 млрд. злотых (более 11,1 млрд. долл.)", – сказал М.Блащак.

По словам министра, наполнение фонда будет происходить за счет займов и облигаций.

"Это внебюджетное финансирование обороны нашей страны. Это мощный фундамент для того, чтобы численно увеличивать Войско польское, чтобы развивать программу модернизации и оснащения Войска польского. Эти деньги будут предназначены на модернизацию Войска польского. В этом году мы направим 20 млрд. злотых на закупку современного вооружения, в следующем году – еще 49 млрд. злотых будет потрачено на вооружение Войска польского", – цитирует "РИА Новости" М.Блащака.

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