Войти
ЦАМТО

В Минобороны Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

557
0
+1
Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

ЦАМТО, 23 июня. Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 июня начальник генштаба Великобритании Тони Радакин.

"Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении", – сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.

Т.Радакин подчеркнул, что это вызвано большими объемами поставок оружия на Украину и ограниченностью промышленного производства ВиВТ в Британии.

"Темп расхода (ВиВТ на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему", – цитирует "РИА Новости" Т.Радакина.

Начальник генштаба добавил, что правительство должно активно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.

С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные ракетные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 млрд. фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты наземного базирования и беспилотники, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.02.2022
По всем направлениям: после короткой паузы войска возобновили продвижение на Украине
12.11.2021
«Черное море для США теперь - домашнее. Москва должна утереться»
12.11.2021
Идут на угрозу: что делают самолеты-разведчики США у южных границ РФ
30.06.2021
Вертикалка из Поднебесной
15.04.2019
"Вызывает беспокойство": дрон провел разведку у границ России
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
10.10.2012
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2012» все более интересен для зарубежных участников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой