В Минобороны Британии оценили сроки восполнения запасов оружия, переданного Украине

ЦАМТО, 23 июня. Восполнение британских запасов вооружения, значительно обедневших в связи с большими поставками на Украину, займет несколько лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 22 июня начальник генштаба Великобритании Тони Радакин.

"Давайте быть честными, мы говорим о годах, потому что на самом деле невозможно по щелчку получить быстрое производство, когда речь идет о современном вооружении", – сказал он, отвечая на вопросы Комитета лордов по международным отношениям и обороне.

Т.Радакин подчеркнул, что это вызвано большими объемами поставок оружия на Украину и ограниченностью промышленного производства ВиВТ в Британии.

"Темп расхода (ВиВТ на Украине) и промышленные возможности по восполнению запасов (в Великобритании) представляют значительную проблему", – цитирует "РИА Новости" Т.Радакина.

Начальник генштаба добавил, что правительство должно активно работать с поставщиками, задействованными в оборонной промышленности, и уже ведет переговоры с представителями 12 крупных компаний.

С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные ракетные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила 1,3 млрд. фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты наземного базирования и беспилотники, отмечает агентство.