Минобороны РФ сообщило о работе на Украине бронепоездов

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны России показало кадры работы состава специального поезда "Волга", созданного для ведения инженерной разведки, восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, поезд был создан специалистами железнодорожных войск Западного военного округа, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

"На вооружении специального поезда находится стрелковое оружие, крупнокалиберное, соответственно. В целом для специального поезда во взаимодействии с восстановительными подразделениями, в принципе, преград нет", - заявил начальник специального поезда "Волга" Александр.

Согласно опубликованным кадрам, поезд по ходу движения сопровождают два вертолёта.