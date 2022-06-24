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ЦАМТО

Палата представителей одобрила увеличение оборонного бюджета США на 37 млрд. долларов

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 23 июня. Профильный комитет палаты представителей конгресса США внес поправки в собственный проект оборонного бюджета страны на 2023 ф.г., увеличив его на 37 млрд. долл., включая повышение военной помощи Украине до 1 млрд. долл.

Это следует из опубликованного 22 июня решения комитета, передает "РИА Новости".

Как отмечает агентство, согласно первому варианту проекта бюджета, представленному комитетом 20 июня, расходы на военную помощь Украине в 2023 ф.г. оценивались в 450 млн. долл. Как говорится в документе, главу Минобороны предлагается наделить полномочиями "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины".

Поправки в проект бюджета палаты представителей были одобрены большинством членов комитета. За него проголосовали 42 конгрессмена, 17 высказались против.

Проект оборонного бюджета США палаты представителей конгресса был внесен в понедельник, 20 июня. Документ предусматривает также различные программы поддержки союзников Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, включая финансирование Тихоокеанской инициативы, Европейской инициативы сдерживания и Инициативы Балтийской безопасности, передает "РИА Новости".

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