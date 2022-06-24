«Небезопасные» маневры катеров спецназа КСИР Ирана перед кораблями ВМС США попали на видео

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В понедельник во время прохождения американского патрульного корабля Sirocco и транспортного корабля USNS Choctaw County через Ормузский пролив, три катера Корпуса стражей исламской революции Ирана приблизились к ним на небольшое расстояние.

Корабль ВМС США Sirocco подал звуковой сигнал, чтобы предотвратить столкновение, поскольку один из катеров шел прямо к кораблю на «опасно высокой скорости». Sirocco также выпустил сигнальную ракету, когда катер КСИР оказался на слишком близком к нему расстоянии.

Такое странное взаимодействие между американскими и иранскими кораблями продолжалось около часа и закончилось, когда катера КСИР покинули указанный район. В официальном заявлении Военно-морских сил США подчеркивается, что корабли американского флота продолжили свой дальнейший путь без каких-либо эксцессов. Действия КСИР в заявлении названы не соответствующими международным стандартам безопасного поведения на море, что увеличивало риски столкновения.

В интернете было опубликовано видео, снятое американскими военными моряками. На нем видно, как патрульный катер Boghammar иранской гвардии поворачивается в сторону американского корабля Sirocco, в то время как военный корабль неоднократно дает гудок.

Напомним, что это далеко не первый подобный инцидент с участием иранских коммандос. Корпус стражей Исламской революции Ирана обладает собственными военно-морскими силами, важную роль в которых играют маневренные катера, которые могут действовать очень оперативно и дерзко. В марте 2022 года уже имело место аналогичное поведение иранских катеров по отношению к американским кораблям.

Тегеран считает Ормузский пролив, как и Персидский залив, зоной своих интересов и своего влияния и крайне негативно относится к присутствию в этом регионе американских военных кораблей. Поэтому нет никаких сомнений, что подобные действия КСИР будут продолжаться и далее.