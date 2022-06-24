"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Боевые действия на Украине, как отмечают аналитики, наглядно показали: даже в XXI веке, в эпоху беспилотной авиации и спутников решающую роль по-прежнему играют сухопутные войска. Ключ к победе — грамотное взаимодействие пехоты с тяжелой бронетехникой и артиллерией. Поэтому ведущие страны НАТО ускорили разработку новых танков. О том, что известно об этих проектах, — в материале РИА Новости.

Танк с беспилотниками

На днях в Париже на международной выставке Eurosatory 2022 корпорация Rneinmetall представила прототип перспективного боевого танка бундесвера KF51. Немецкие оружейники назвали новую машину "Пантерой" — в честь PzKpw V Panther времен Второй мировой.

Перспективный немецкий танк KF51 Panther Источник изображения: © Rheinmetall

Основой послужил ОБТ Leopard 2A7. "Пантера" унаследовала от него конструкцию башни и нескольких элементов корпуса. Защита, скорее всего, будет слабее из-за меньшей массы — 59 тонн против 66. Тем не менее разработчики уверяют, что перспективная машина победит любого противника в этой весовой категории.

Главный аргумент — 130-миллиметровая пушка Future Gun System (FGS) со встроенным автоматом заряжания (боезапас в зарядном устройстве — 20 снарядов). В Rheinmetall утверждают, что такое орудие на 50 процентов мощнее стандартного 120-миллиметрового, которым вооружены страны НАТО.

FGS может вести огонь как бронебойными-подкалиберными боеприпасами, так и осколочно-фугасными, с возможностью программируемого взрыва в полете. Дальность — около пяти километров.

Перспективный немецкий танк KF51 Panther Источник изображения: © Rheinmetall

Вспомогательное вооружение — спаренный с пушкой 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет, а также 7,62-миллиметровый с дистанционным управлением. Кроме того, с башни можно отстреливать барражирующие боеприпасы HERO 120 Loitering. Каждый из этих дронов-камикадзе несет фугасную или кумулятивную боевую часть массой 3,5 килограмма. Дальность — до 40 километров, что позволит экипажу KF51 уничтожать цели вне зоны прямой видимости. Также в комплекте два разведывательных квадрокоптера в специальных отсеках на крыше.

О бронировании танка пока известно мало. Есть не только пассивная, но и динамическая броня, а также комплекс активной защиты (Advanced Modular Armor Protection, AMAP) — модульная конструкция в 600 килограммов, отстреливающая боеприпасы с управляемым подрывом.

Две группы датчиков определяют траекторию, скорость и тип атакующего снаряда. Что делать с целью, решает бортовой компьютер.

Перспективный немецкий танк KF51 Panther Источник изображения: © Rheinmetall

Разумеется, "Пантера" нафарширована самой современной электроникой. Например, многоканальный прицел с тепловизионным каналом и лазерным дальномером в лобовой части башни — как у "Леопарда-2". Для командира танка — панорамный прибор наблюдения, помогающий обнаруживать и идентифицировать цели, вести огонь. Также реализовали принцип "охотник — стрелок", когда один член экипажа помечает цель, а другой ее поражает.

Весомый калибр

Французы не отстают от немцев. Концерн Nexter показал перспективную 140-миллиметровую пушку ASCALON для "танка будущего" EMBT (Enhanced Main Battle Tank) совместной франко-германской разработки.

Орудие уже испытали на танке "Леклерк". У новинки гораздо больше снарядная камера, чем у предшественников. Также оптимизировали давление пороховых газов, что увеличит срок службы.

Разработку планируют завершить к 2023-му. ASCALON легче нынешних 120-миллиметровых пушек со стволами длиной 55 калибров — около трех тонн. Орудие получит подкалиберные боеприпасы с оптимальным соотношением длины к диаметру вольфрамового сердечника снаряда. Кроме того, сможет стрелять управляемыми боеприпасами класса NLOS с закрытых позиций.

Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО Источник изображения: © Flickr / U.S. Department of Defense

Прототип перспективного танка EMBT со стандартным 120-миллиметровым орудием тоже продемонстрировали. Каких-либо деталей не сообщили, однако пояснили, что машина выполнена на шасси все того же немецкого "Леопарда-2". Башня и автомат заряжания — как у французского "Леклерка". Мощность двигателя — 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе — 65 километров в час. Запас хода по топливу — 460 километров. Боевая масса — 61 500 килограммов.

Обновленный ветеран

В середине июня американская компания General Dynamics Land Systems опубликовала проект танка Abrams Next Gen ("Абрамс" следующего поколения). Технических подробностей пока нет, официально прототип представят осенью.

В короткой презентации сообщают, что танк получит гибридную силовую установку. Как уверяют разработчики, "преимущества такой системы на различных типах военной техники — в способности работать в чрезвычайно тихом, полностью электрическом режиме". Новый "Абрамс" оснастят дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg Protector RS6, способным поражать как низколетящие самолеты и вертолеты, так и беспилотники.

Основной калибр тот же — 120 миллиметров. Однако штатную пушку танка M256, скорее всего, поменяют на перспективную XM360 с автоматом заряжания. В целом о радикальной перестройке имеющегося танка речи не идет. Общая архитектура и компоновка прежние. Видимо, модернизируют бронирование корпуса и башни, а также внедрят активную защиту. Под реалии современной войны.

Танк Т-90М "Прорыв" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

“Страны НАТО не просто так озаботились калибрами танковых пушек, — объясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Во-первых, они изучали в Сирии наши самые современные серийные Т-90, попавшие в руки боевиков. И пришли к неутешительным для себя выводам: российский танк нельзя гарантированно поразить снарядом калибра 120 миллиметров. Во-вторых, в боекомплект Т-90 и более нового Т-14 "Армата" входят бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), пробивающие до метра брони. На Западе таких эффективных боеприпасов нет. Поэтому там и решили заняться именно калибром орудий. При этом наш Т-14 изначально создавался под калибр 152 миллиметра. Поставить это орудие на серийные образцы — вопрос нескольких месяцев".

Аналитик полагает, что принципиально нового в представленных странами НАТО танках ничего нет. Разработчики ограничились модернизацией уже имеющихся платформ, которые морально устарели. Поэтому говорить о настоящем прорыве и "эффективном ответе российской "Армате" не приходится.

Андрей Коц