Профессор Козеравский: в Польше пора вернуть обязательную военную службу

НАТО должна следить за действиями Путина. Профессор Козеравский: этот показатель не всегда имеет значение

В противостоянии России и НАТО соотношение сил выглядит в пользу альянса, размышляет в интервью Onet.pl профессор Дариуш Козеравский. Однако для Путина важна не статистика, а реальная сила, а здесь блоку есть над чем поработать. По мнению эксперта, гражданам стран-членов нужно активнее участвовать в системе обороны своих государств: необходимо как минимум вернуть обязательную военную службу.

Петр Олеярчик

"Российская Федерация осознает, что НАТО — это огромная мощь. Но для Путина важна не статистика, а реальная сила. Альянсу еще предстоит поработать над многими вопросами обороны, и не только на восточном фланге. Из-за военного участия России в вооруженном конфликте на Украине у Запада теперь появилось время, которым он должен распорядиться с умом. А общества стран — членов альянса должны понимать, что если они хотят сохранить достаток и независимость, то должны быть готовы к жертвам", — говорит в интервью Onet полковник в запасе профессор Дариуш Козеравский из Ягеллонского университета.

Бывший исполняющий обязанности коменданта Академии национальной обороны профессор Дариуш Козеравский отмечает, что в 2021 году россияне нарушили воздушное пространство НАТО 270 раз. "Такое не происходит потому, что пилот "засмотрелся" и влетел туда, куда не следовало. Россия таким образом проверяет системы ПВО НАТО и готовность альянса к оборонительным действиям", — говорит он Onet.

В 2022 году Россия "проверяет" Североатлантический альянс и единство Запада еще в другом масштабе. Ведет боевые действия на Украине, угрожает Литве в отношении Калининграда, регулярно нарушает воздушное пространство Эстонии, а российские политики и подконтрольные Кремлю СМИ перебрасываются различными сценариями, включая атомную войну. Но с другой стороны, как подчеркивают критики Путина, Россия в стратегическо-политическом плане конфликт на Украине проигрывает, а также в военном отношении не достигает всех поставленных целей.

Профессор Козеравский считает, что Россия является "непредсказуемым игроком" и, имея дело с таким противником, НАТО и весь Запад должны рассматривать любой сценарий, даже тот, который имеет сравнительно низкий уровень вероятности реализации.

Будет ли НАТО защищать восточный фланг

Однако он считает, что в данный момент Российская Федерация не обладает реальными возможностями для проведения дальнейших военных операций в других районах, кроме Украины. "Россия в военном отношении связана Украиной. Чем больше альянс будет поддерживать Украину, тем сложнее Москве будет прекратить этот конфликт, объявив о своем успехе", — говорит он.

Время здесь играет в пользу НАТО, но эксперт подчеркивает, что Запад должен действовать быстро.

Многие считают, что Россия все еще может добиться успеха на Украине, а после восстановления своих военных сил может направиться, например, на прибалтийские государства. Немецкий военный историк Сонке Нейцель (Sönke Neitzel) в большом интервью Die Welt предупредил, что восточный фланг НАТО плохо защищен и в случае нападения на Литву, Латвию или Эстонию у альянса будут проблемы с отражением войск Путина.

"Критика немецкого эксперта во многом оправдана. Он ясно указывает на то, что альянс должен мобилизоваться и проснуться. Однако необходимо подчеркнуть, что НАТО уже после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Донбассе (в 2014 году) получила предупреждение от Путина, что он преследует свои цели посредством экспансивной политики и военных инструментов", — комментирует собеседник Onet.

Запад получил больше времени, но список задач длинный

Профессор Козеравский обращает внимание, что в настоящее время на восточном фланге НАТО дислоцируется около 25 тысяч солдат альянса, которые обучаются там и выполняют различные задания, например, отвечают за надзор за воздушным пространством (в том числе прибалтийских государств — Литвы, Латвии и Эстонии).

Эксперт не сомневается, что эта цифра должна быть увеличена. "Сейчас эти 25 тысяч солдат следует воспринимать скорее в политическом, чем в военном измерении. Развертывание этих сил на восточном фланге НАТО должно показать возможному агрессору, что любая атака активизирует всех членов альянса, потому что в конце концов будут атакованы солдаты большинства его государств-членов".

По мнению эксперта, помимо военного укрепления восточного фланга, у Запада есть еще несколько важных задач. Во-первых, он должен строить фактический союз в политическом измерении, потому что еще не все страны альянса воспринимают российскую угрозу в одинаковых категориях. Эксперт указывает на различия в подходе между балтийскими государствами и Польшей и, например, Германией.

Во-вторых, Запад должен изолировать Россию в важных для нее районах и ограничить там ее влияние. Речь идет о Приднестровье, Балканах, Кавказе, Ближнем Востоке и упомянутом здесь восточном фланге НАТО, с особым акцентом на "Сувалкском коридоре". Профессор Козеравский указывает на необходимость быть последовательным в вопросе санкций. Также нет сомнений в том, что ключевым является дальнейшее ограничение инвестиционных возможностей России в различных регионах с особым вниманием к восстановлению и развитию ее военного потенциала.

Третий вопрос, на данный момент самый насущный, — это военная поддержка Украины.

Пора ввести обязательную военную службу

Эксперт считает, что сейчас также отличный момент для расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. Он обращает внимание, что для альянса это означало бы значительное усиление оборонного потенциала, а значит, и ограничение влияния России в этом регионе. "У Финляндии и Швеции значительный военный потенциал, очень высокий уровень культуры организации и взаимодействия (то есть способности выполнять боевые задачи совместно с НАТО), потому что в течение нескольких десятилетий их войска сотрудничают с альянсом".

Собеседник Onet подчеркивает важность еще одного вопроса. "В Финляндии и Швеции — обязательная военная служба. Если такие богатые и процветающие страны, которые до сих пор были нейтральными, глубоко осознают угрозу со стороны России, то что заставляет государства восточного фланга альянса чувствовать себя настолько безопасно, чтобы не вводить такую форму военной службы? В текущей ситуации ее надо возвращать".

Полковник не сомневается, что сейчас между НАТО и Россией продолжается своеобразная гонка со временем. И хотя на бумаге соотношение сил выглядит в пользу альянса, собеседник Onet предостерегает от ура-оптимизма. "Россия осознает, что НАТО — это огромная мощь. Но для Путина важна не статистика, а реальная сила", — говорит он.

Как и в спорте, конечный успех определяется не только миллионами долларов

Профессор приводит образное сравнение: "Футбольная команда может стоить кучу денег, но на поле играют не доллары, а конкретные игроки. Важен распорядок дня, уровень подготовки и собранности. Есть много факторов, которые определяют конечный успех. Не всегда финансовые показатели позволяют обеспечить победу. Если перевести это на ситуацию в НАТО, можно сказать, что в этой команде есть над чем поработать. Одни числа — это слишком мало, и что союзные армии должны быть хорошо вооружены, нужно часто проводить совместные учения. Между тем у меня сложилось впечатление, что на протяжении многих лет во многих странах Запада царило какое-то мифические убеждение, что мы можем безнаказанно уменьшить расходы на оборону, потому что в случае угрозы вооруженным конфликтом придет "какакя-то НАТО" и нас защитит. Так это не работает. Альянс — это военный потенциал каждого из государств-членов, который должен быть постоянной готов к реальному использованию".

"В альянсе нужно увеличить количество учений, на уровне бригады, дивизии, армейского корпуса. Они, правда, проводятся, но я говорю об учениях с войсками на местах. Было бы хорошо, если бы, например, в районе "Сувалкского коридора" циклично проходили учения несколько десятков тысяч солдат НАТО. Это было бы четким сигналом для России, указывающим на решительный и реальный потенциал альянса в вопросе подготовки к обороне критически важных районов на восточном фланге", — оценивает эксперт.

Полковник также указывает на необходимость совершенствования отдельными государствами системы подготовки резервов, которая отлично функционирует в Финляндии и Швеции. "Кроме того, необходимо расширить критическую инфраструктуру на восточном фланге, где альянс сможет оказать поддержку войскам, выполняющим задачи в контакте с противником. Такая инфраструктура должна быть развита и в других районах, потому что перебрасываемые по воздуху, по морю и по суше войска альянса должны разворачиваться также дальше от восточной границы", — отмечает он.

Профессор Дариуш Козеравский подчеркивает, что проведение активной и креативной политики в области безопасности альянса в отдельных государствах (в том числе образования в области безопасности) по подготовке общества к участию в реализации военной политики НАТО (через осознание гражданским обществом необходимости непосредственного участия в вооруженной борьбе за сохранение независимости и суверенитета собственного государства) будет иметь решающее значение в ближайшие годы.

Профессор доктор Дариуш Козеравский — сотрудник кафедры национальной безопасности (Институт политических наук и международных отношений, факультет международных и политических исследований) Ягеллонского университета. Полковник в запасе Войска Польского, бывший ректор-комендант Академии национальной обороны, член Братства ветеранов в Польше и Ассоциации ветеранов миротворческих миссий ООН. Проводил семинары по стратегии и безопасности в Европейском парламенте, Военном штабе ЕС, Колледже обороны НАТО в Риме. Участвовал в международных операциях, проводил исследования в зонах военных и стабилизационных действий в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке, Афганистане, Молдавии, Иордании, Армении. Руководил учениями НАТО в Багдаде и Киеве. Исследователь/эксперт, занимающийся международной безопасностью, стратегией безопасности и изучением вооруженных конфликтов.