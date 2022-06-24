Войти
Lenta.ru

НАСА испытает Starling

557
0
0
Микроспутники CubeSat
Микроспутники CubeSat.
Источник изображения: © NASA

НАСА в рамках проекта Starling планирует запустить четыре спутника формата CubeSat, которые в составе роя на околоземной орбиты будут должны взаимодействовать друг с другом. Об этом пишет SpaceNews.

Издание пишет, что наземный оператор будет управлять четырьмя космическими аппаратами как одним объектом. «Вместо того, чтобы иметь один монолитный космический корабль, от правильной работы которого вы зависите, вы можете иметь несколько меньших космических аппаратов, которые дешевле», — говорит руководитель программы Starling Ховард Кэннон.

В рамках эксперимента специалисты планируют провести несколько экспериментов. В одном ожидается проверить способность роя спутников выполнять поставленные задачи в случае потери одного из них. В другом — протестировать автономную систему ориентирования спутников в пространстве, использующую исключительно звездные датчики. В рамках третьего эксперимента ожидается проверка системы автономного управления и реконфигурации роя.

Спутники Starling производятся Blue Canyon Technologies — дочерней компанией Raytheon Technologies. Запуск космических аппаратов намечен на конец года с базы Вандерберг в Калифорнии при помощи ракеты Firefly Aerospace Alpha.

В июне «Роскосмос» сообщил, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск 162 спутников.

В том же месяце гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что на околоземной орбите находится около 160 спутников гражданского и военного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Raytheon
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
26.10.2021
Рогозин: корабли SpaceX наработали достаточный опыт для отправки на них космонавтов РФ
06.09.2021
Рогозин заявил о необходимости собственной космической станции для РФ
24.08.2021
Решение о включении российского сегмента МКС в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта - Рогозин
07.11.2019
Boeing представил проект аппарата для высадки на Луну
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
17.10.2019
Роскосмос готов обсудить доставку астронавтов NASA на МКС на российских кораблях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой