Войти
Известия.ru

Минобороны показало боевую работу артиллеристов морской пехоты

573
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы артиллерийских подразделений морской пехоты на спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса.


Российские военнослужащие вступили в контрбатарейную борьбу с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе противостояния расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» успешно атаковали выявленные позиции, с которых противник вел артобстрел.

Кроме того, морпехи ВС РФ отработали огневые задачи по стратегическим объектам и укрепленным опорным пунктам ВСУ. Для уничтожения долговременных укреплений были использованы 152-миллиметровые боеприпасы на фугасное действие.

На протяжении всего времени боевые расчеты контролировали поражение целей с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

21 июня Минобороны сообщило об уничтожении ракетами «Оникс» ангаров с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2» на аэродроме под Одессой. Накануне Вооруженные силы РФ этими же средствами ликвидировали станцию управления беспилотниками и еще два аппарата.

Оборонное ведомство также показало кадры уничтожения 155-миллиметровых гаубиц М777, принадлежащих ВСУ. В четырехминутном ролике показано, как артиллеристы-разведчики сначала установили координаты орудий американского производства, а затем высокоточным артиллерийским орудием был нанесен удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. В свою очередь, Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Град РСЗО
П-800 Оникс
Компании
M777
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
23.06.2022
Острый остров: отбита украинская атака на Змеиный в Черном море
17.06.2022
Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
06.06.2022
Не летного десятка: Путин рассказал об уничтоженных на Украине «Байрактарах»
04.05.2022
Военные показали работу радиолокационных станций «Ниобий»
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 14:46
  • 28088
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.06 14:45
  • 4
На выставке в Берлине представили сверхтяжелый ударный Eurodrone
  • 24.06 14:44
  • 1
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
  • 24.06 14:19
  • 1
Разработчик раскрыл смысл "шахматного" названия истребителя Checkmate
  • 24.06 14:10
  • 2
Этот человек определяет курс США. И он не американец
  • 24.06 11:23
  • 1
Ил-96-300: 25 лет в небе - качество, проверенное временем
  • 24.06 08:36
  • 9
Путин: армия России самая мощная в мире, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
  • 24.06 08:26
  • 1
В районе проведения спецоперации заметили модернизированные Т-62
  • 24.06 05:31
  • 33
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 24.06 04:41
  • 29
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 24.06 04:20
  • 37
В сети появились кадры с беспилотником, падающим на НПЗ в Ростовской области
  • 24.06 01:09
  • 5
Первый в линейке РСЗО управляемый снаряд: на позиции ВСУ прилетел высокоточный боеприпас 9М544
  • 23.06 17:57
  • 2
Обнаружена связь между риском военного переворота и степенью механизации армии
  • 23.06 13:27
  • 15
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.06 12:28
  • 2
В США поразили корабль зенитной ракетой