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Вестник Мордовии

Забытый ныне Су-39 мог в одном вылете сжечь 16 танков "Булат"

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Су-39
Су-39.
Источник изображения: Отвага2004" (Аlien)

Уничтожить в одном боевом вылете полторы роты украинских танков "Булат" и - это не фантастика. Такими возможностями обладала созданная в 90-е годы модификация знаменитого "Грача" - Су-25ТМ, имевшего экспортную модификацию Су-39.

Автор этих строк видел данный самолет в августе 1995-го на МАКСе в Жуковском. Как рассказывали тогда его создатели, крылатая машина получила радиолокационную станцию "Копье-25", что значительно улучшило возможности по обнаружению воздушных, наземных и морских целей.

В качестве боевой нагрузки возможно применение различных управляемых ракет, например для борьбы с вражеской бронетехникой предназначались управляемые ракеты "воздух-земля" "Вихрь" и "Вихрь-1" с тандемными боевыми частями, способными уничтожить любой современный танк, оснащенный динамической защитой, например упомянутые выше "Булаты" .

Максимальная дальность стрельбы заявлялась в 10000 метров. Всего на самолёт может быть подвешено до шестнадцати таких боеприпасов.

Всесуточный оптико-электронный прицельный комплекс "Шквал-М", как заявлялось, автоматически сопровождал объект атаки и обеспечивал поражение четырех целей в течение полуминуты.

На борту устанавливались эффективные средства радиоэлектронного подавления. К сожалению, по ряду причин этот великолепный самолет, как и многие созданные в 90-е годы образцы оружия и военной техники, не пошел в серийное производство.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Вихрь-1
Су-25
Су-39
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