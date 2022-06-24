Забытый ныне Су-39 мог в одном вылете сжечь 16 танков "Булат"

Уничтожить в одном боевом вылете полторы роты украинских танков "Булат" и - это не фантастика. Такими возможностями обладала созданная в 90-е годы модификация знаменитого "Грача" - Су-25ТМ, имевшего экспортную модификацию Су-39.

Автор этих строк видел данный самолет в августе 1995-го на МАКСе в Жуковском. Как рассказывали тогда его создатели, крылатая машина получила радиолокационную станцию "Копье-25", что значительно улучшило возможности по обнаружению воздушных, наземных и морских целей.

В качестве боевой нагрузки возможно применение различных управляемых ракет, например для борьбы с вражеской бронетехникой предназначались управляемые ракеты "воздух-земля" "Вихрь" и "Вихрь-1" с тандемными боевыми частями, способными уничтожить любой современный танк, оснащенный динамической защитой, например упомянутые выше "Булаты" .

Максимальная дальность стрельбы заявлялась в 10000 метров. Всего на самолёт может быть подвешено до шестнадцати таких боеприпасов.

Всесуточный оптико-электронный прицельный комплекс "Шквал-М", как заявлялось, автоматически сопровождал объект атаки и обеспечивал поражение четырех целей в течение полуминуты.

На борту устанавливались эффективные средства радиоэлектронного подавления. К сожалению, по ряду причин этот великолепный самолет, как и многие созданные в 90-е годы образцы оружия и военной техники, не пошел в серийное производство.

Лев Романов