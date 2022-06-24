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bmpd.livejournal.com

Германская военная помощь Украине

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Правительство Германии 21 июня 2022 года опубликовало официальный список вооружения, военной техники и военного имущества, переданного в порядке военной помощи Украине, а также еще планируемого к передаче.

Украинский военнослужащий ведет огонь из немецкого 7,62-мм пулемёта MG3, июнь 2022 года (с) кадр видео из социальных сетей

Уже реализованные поставки Украине:

900 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3000 выстрелов к ним

14900 противотанковых мин

500 зенитных ракет Stinger

2700 переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-2"

16 миллионов патронов для стрелкового оружия

50 противобункерных выстрелов [к Panzerfaust 3]

100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами

100 000 ручных гранат

5300 подрывных зарядов

100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 детонаторов

350 000 детонаторов

23000 боевых касок

15 поддонов с обмундированием

178 автотранспортных средств (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

100 палаток

12 электрогенераторов

6 поддонов материалов для обезвреживания взрывоопасных предметов

125 биноклей

1200 санитарных носилок

18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников

Защитная медицинская одежда, хирургические маски

10 000 спальных мешков

600 защитных очков

1 томограф

3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)

353 комплекта очков ночного видения

4 электронных устройства противодействия БЛА

165 биноклей

Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки)

38 лазерных дальномеров

Топливо дизельное и бензиновое (текущая поставка)

10 тонн катализатора для топлива

500 комплектов перевязочных материалов

500 комплектов продуктовых пайков

2025 поддонов (68 грузовиков) с 360 000 индивидуальных пайков (EPa)

Запчасти для истребителей МиГ-29

30 бронированных машин

В процессе подготовки/осуществления поставок:

(По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится)

10000 артиллерийских выстрелов [видимо, калибра 155 мм]

53 000 зенитных артиллерийских выстрелов [видимо, калибра 35 мм]

5,8 миллионов патронов для стрелкового оружия

7 самоходных гаубиц PzH 2000, включая переоборудование, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)

5000 защитных касок

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов*

8 разведывательных БЛА*

10 защищенных автомобилей*

7 устройств постановки радиопомех*

8 электронных устройств защиты от БЛА*

4 дистанционно управляемых и защищенных робота для разминирования*

65 холодильников для медикаментов

1 пункт дезактивации транспортных средств

100 автоматических распылителей [видимо, для дезактивации]

14 датчиков и глушителей для защиты от БЛА*

10 "противодроновых ружей"*

32 разведывательных БЛА*

54 бронетранспортера М113 с вооружением (передаются из Дании, дооборудование финансируется Германией)

30 зенитных самоходных установок Gepard и около 6000 зенитных артиллерийских выстрелов к ним*

Зенитная ракетная система ПВО IRIS-T SLM*

РЛС обнаружения позиций артиллерии COBRA*

80 пикапов Toyota*

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом

100 000 аптечек*

22 грузовика

* Речь идет о поставках промышленностью, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации [Бундесвера]. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено; кроме того, некоторые услуги по обучению все еще продолжают осуществляться.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Украина
Эстония
Продукция
M113 БТР
PzH 2000
Компании
Toyota
Проекты
Медицина
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