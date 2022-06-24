Германская военная помощь Украине

Правительство Германии 21 июня 2022 года опубликовало официальный список вооружения, военной техники и военного имущества, переданного в порядке военной помощи Украине, а также еще планируемого к передаче.
Украинский военнослужащий ведет огонь из немецкого 7,62-мм пулемёта MG3, июнь 2022 года (с) кадр видео из социальных сетей
Уже реализованные поставки Украине:
900 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 3000 выстрелов к ним
14900 противотанковых мин
500 зенитных ракет Stinger
2700 переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-2"
16 миллионов патронов для стрелкового оружия
50 противобункерных выстрелов [к Panzerfaust 3]
100 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами
100 000 ручных гранат
5300 подрывных зарядов
100 000 метров детонирующего шнура и 100 000 детонаторов
350 000 детонаторов
23000 боевых касок
15 поддонов с обмундированием
178 автотранспортных средств (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)
100 палаток
12 электрогенераторов
6 поддонов материалов для обезвреживания взрывоопасных предметов
125 биноклей
1200 санитарных носилок
18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников
Защитная медицинская одежда, хирургические маски
10 000 спальных мешков
600 защитных очков
1 томограф
3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием
1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)
353 комплекта очков ночного видения
4 электронных устройства противодействия БЛА
165 биноклей
Медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки)
38 лазерных дальномеров
Топливо дизельное и бензиновое (текущая поставка)
10 тонн катализатора для топлива
500 комплектов перевязочных материалов
500 комплектов продуктовых пайков
2025 поддонов (68 грузовиков) с 360 000 индивидуальных пайков (EPa)
Запчасти для истребителей МиГ-29
30 бронированных машин
В процессе подготовки/осуществления поставок:
(По соображениям безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности, о способах и времени поставок, до тех пор, пока передача не состоится)
10000 артиллерийских выстрелов [видимо, калибра 155 мм]
53 000 зенитных артиллерийских выстрелов [видимо, калибра 35 мм]
5,8 миллионов патронов для стрелкового оружия
7 самоходных гаубиц PzH 2000, включая переоборудование, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)
5000 защитных касок
8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов*
8 разведывательных БЛА*
10 защищенных автомобилей*
7 устройств постановки радиопомех*
8 электронных устройств защиты от БЛА*
4 дистанционно управляемых и защищенных робота для разминирования*
65 холодильников для медикаментов
1 пункт дезактивации транспортных средств
100 автоматических распылителей [видимо, для дезактивации]
14 датчиков и глушителей для защиты от БЛА*
10 "противодроновых ружей"*
32 разведывательных БЛА*
54 бронетранспортера М113 с вооружением (передаются из Дании, дооборудование финансируется Германией)
30 зенитных самоходных установок Gepard и около 6000 зенитных артиллерийских выстрелов к ним*
Зенитная ракетная система ПВО IRIS-T SLM*
РЛС обнаружения позиций артиллерии COBRA*
80 пикапов Toyota*
3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом
100 000 аптечек*
22 грузовика
* Речь идет о поставках промышленностью, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации [Бундесвера]. Часть поставок связана с ремонтными работами или производство еще не завершено; кроме того, некоторые услуги по обучению все еще продолжают осуществляться.