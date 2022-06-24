Котел накрыт: украинские формирования в Лисичанске попали в окружение

По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявили 22 июня в народной милиции ЛНР. По мнению экспертов, в кольце может оказаться до 9 тыс. человек. А накануне стало известно, что делегации военных ведомств России и Турции обсудили в Москве вопросы безопасного выхода торговых судов и вывоза зерна из украинских портов. Сейчас там заблокировано 70 судов из 16 государств. Вооруженные силы РФ открыли гуманитарный коридор для их выхода, но вывозу зерна препятствуют украинские власти.

Лисичанский котел

ВФУ в Лисичанске взяты в оперативное окружение, заявил 22 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— На участке Золотое – Горское – Лисичанск вбито несколько клиньев, полностью прервано снабжение подразделений вооруженных сил Украины непосредственно между эти населенными пунктами, и, таким образом, эти очаги сопротивления теперь уже полностью отдельные, — уточнил он.

Он уточнил, что у ВФУ уже нет единого фронта, а несколько очагов скоро могут оказаться в полном окружении российских войск.

— Стенки настоящего котла пока формируются и сжимаются, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но окружение Лисичанской группировки — безусловно, тяжелейший удар по всему донецкому фронту противника. Последний рубеж, где он сможет удержаться, — это Славянск и Краматорск. Дальше заканчиваются урбанизированные и лесные районы и начинается степь. Там украинским формированиям нечего противопоставить союзным силам.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, в районе Лисичанска и Золотого в котле окажутся от 8 до 9 тыс. человек.

— Это будет серьезное поражение, вслед за которым обвалится фронт, — уверен он. — Украине надо будет принять сверхусилия, чтобы заткнуть эту дыру. Но признаков того, что Киев накопил резервы, нет. Поэтому история с Лисичанском и Золотым может закончиться военной катастрофой для нашего противника.

22 июня в Минобороны России сообщили, что противник несет значительные потери на всех направлениях. Украинскими войсками с территории ДНР под покровом ночи было эвакуировано около 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников.

— 21 июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах николаевского судостроительного завода «Океан», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Заброшенный блокпост ВСУ в Лисичанске Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk

А военнослужащие одного из батальонов 57-й мотопехотной бригады, потеряв более 60% личного состава, самовольно оставили занимаемые позиции и отказались подчиняться командованию.

Открытые коридоры

В Москве 21 июня делегации военных ведомств России и Турции обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов. Особое внимание было уделено вопросу обеспечения безопасного мореплавания в акватории Черного моря. Делегации двух стран особо подчеркнули важность взаимодействия в двустороннем формате, который позволил обеспечить выход гражданских судов из порта Мариуполя, в том числе турецкого сухогруза «Азов Конкорд».

По данным Минобороны РФ, cейчас в шести черноморских портах — Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном — остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. В российском военном ведомстве не раз заявляли, что созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море.

Вооруженные силы РФ организовали два гуманитарных коридора для безопасного движения кораблей в Черном и Азовских морях. В последнем действует маршрут для безопасного мореплавания из Мариуполя.

В Черном море ВС России также обеспечивают гуманитарный коридор для выхода судов из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного. Его протяженность 139 миль, ширина 3 мили. Он открыт ежедневно с 9 утра и до 7 вечера, все данные о его работе передаются по открытым радиоканалам.

Первое иностранное судно Azov Concord под флагом Мальты покидает порт Мариуполя, 21 июня 2022 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Воспользоваться им пока не удается. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев не раз заявлял, что украинские власти всячески уклоняются от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июня заявила, что Россия готова содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами.

— Со своей стороны российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров: в Черном и Азовском морях, — напомнила Мария Захарова.

Она также добавила, что сегодня «есть возможность использовать для экспорта сельхозпродукции порты Мариуполя и Бердянска».

Вывоз зерна затрагивает вопрос обеспечения продовольственной безопасности в мире, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— В мире пока не наблюдается голода, но даже небольшой дефицит продовольствия сразу же почувствуется, — объяснил эксперт. — Взлетят цены, и проблемы с обеспечение продовольствием начнутся у тех, кто беднее. В первую очередь от него пострадают не страны Запада, а государства Африки и Азии, имеющие развивающуюся экономику. Россия это понимает. Наш президент не раз говорил, что мы не препятствуем вывозу хлебу и можем оказать содействие этому, конечно, в рамках тех возможностей, которые у нас есть. Это заявление первого лица и такие слова — это государственная позиция.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский Источник изображения: iz.ru

Сергей Орджоникидзе напомнил, что для вывоза зерна надо расчистить акваторию вокруг портов, которую заминировали украинские войска. По его словам, карты минных полей есть у Украины, и только она может обеспечить быстрое разминирование.

— Но Киев этого делать не хочет и даже препятствует, — отметил эксперт. — Довод для отказа смехотворный: мы, мол, разминируем, а русские тут же десант высадят. Но российские войска могут и по суше дойти до Николаева и Одессы, что гораздо проще. Это почему-то у украинских политиков в голове не укладывается.

Сбитые МиГи

Вооруженные силы РФ 22 июня продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Самолеты и вертолеты ВКС России за сутки поразили 151 район сосредоточения войск, пять складов боеприпасов и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Ракетные войска и артиллерия поразили 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и шесть складов с боеприпасами. Уничтожен также топливный терминал в Николаеве, с которого ВСУ снабжались горючим.

В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 взводов РСЗО и десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях. Возле населенного пункта Никольское в ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ американского производства.

Боевая работа реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машин, а также 27 специальных автомобилей, сообщили в военном ведомстве.

Российскими подразделениями ПВО 22 июня сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины, 16 беспилотных летательных аппаратов, три баллистические ракеты «Точка-У» и 14 реактивных снарядов системы залпового огня.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Заминированные обочины

ВФУ продолжают использовать в военных целях гражданскую инфраструктуру, сообщил 22 июня начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

В Краматорске (ДНР) в многоквартирном доме по улице Парковая оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения. Жители насильно удерживаются в своих квартирах. В школах № 4 и № 25 националисты разместили огневые позиции и снайперские точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

В Дачном Одесской области в Доме культуры и гимназии № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО. В Лисичанске (ЛНР) на территории молокозавода оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения. Рядом размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства.

— В Авдеевке (ДНР) специалистами Центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры. Для этого националисты взорвали здание общеобразовательной школы № 6 и распространили сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ, — сообщил начальник НЦУО РФ.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave Источник изображения: iz.ru

В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03. При этом местное население умышленно не оповещалось.

— Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в неизбирательных ударах, — заявил Михаил Мизинцев.

Спасенные товарищи

В Минобороны в среду рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа ефрейтора Дениса Санигарова освобождала стратегически важный аэродром от вооруженных формирований украинских националистов. Денис десантировался с вертолета Ми-8 и сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. Выбив боевиков с занимаемых позиций, взвод Дениса развернул командный пункт, а сам ефрейтор обеспечил под минометным огнем противника устойчивую радиосвязь с командованием.

Противник неоднократно пытался уничтожить пункт управления. При отражении этих атак Денис лично уничтожил до десяти националистов.

— Смелые и решительные действия ефрейтора Санигарова позволили командованию координировать действия десанта, — отметили в Минобороны.

Грузовики колонны материально-технического обеспечения ВС РФ во время движения в зону специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

Сержант Роман Новиков более десяти раз выезжал в составе автомобильных колонн в районы, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения, лично доставив на передовую более 70 т груза.

Колонна Новикова везла боеприпасы и продовольствие российским войскам, когда националисты открыли по ним минометный огонь. В результате разрыва автомобиль, движущийся впереди Романа, загорелся. Не растерявшись, сержант перенес четверых раненых военнослужащих в свою машину и покинул место обстрела. Благодаря его смелым и решительным действиям сослуживцы были оперативно доставлены в медицинский пункт батальона, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

Группа десантников, в составе которой находился старшина Сергей Васильев, наступала на позиции украинских националистов. Во время атаки Сергей обнаружил пулеметный расчет ПКП противника, скрытно подобрался к оборудованной огневой точке и уничтожил ее броском гранаты РГД-5.

Благодаря действиям старшины Сергея Васильева было уничтожено до пяти националистов, а подразделению десантников удалось продвинуться вперед без потерь, отметили в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров