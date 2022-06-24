Тема закрывается: Украина интересна для Запада только как поле битвы с Россией

Украине грозит информационная усталость

Похоже, ситуация на Украине больше не волнует западного обывателя, пишет Figaro. Современный житель ЕС и свою-то страну часто считает лишь временным пристанищем, а волноваться из-за далеких восточных славян — нет уж, увольте. А если кто-то надеялся увидеть поражение России, то тут и вовсе досада полная. Смотреть нечего!

Поиски в Google, посты в соцсетях и статьи в прессе... Главная международная тема 2022 года начинает терять свою притягательность. Это наше отступление, которое не обходится без политических и военных последствий.

24 февраля 2022 года, когда российские танки на высокой скорости грохотали по украинскому асфальту, все телеканалы пестрели сообщениями в жанре "срочные новости". На телефоны приходили уведомления, а в социальных сетях появлялись миллионы сообщений в сине-желтых тонах в поддержку киевлян. Вдали от линии фронта в строй возвращались отставные французские офицеры, на этот раз для того, чтобы вести непрерывную хронику нового вооруженного конфликта в Европе.

Это было время, когда миллионы интернет-пользователей открыли для себя сайт War Map of Ukraine, который тогда отображал состояние конфликта в режиме реального времени. Этот источник, ставший незаменимым, как и в 2014 году, во время первого конфликта в Донбассе, быстро стал популярным, и в первые дни спецоперации страницу пришлось перезагружать десятки раз, чтобы получить реальную карту, так как сайт быстро перегружался.

Спустя почти четыре месяца больше не нужно нажимать на клавишу F5 на клавиатуре. Те, кто машинально заходил ежедневно посмотреть, как перемещается линия фронта, теперь сократили свои посещения. Надо сказать, что и фронт не особенно подвижен. Возьмите сегодня карту Украины недельной давности, и вы вряд ли заметите разницу. Вам придется увеличить масштаб, чтобы обнаружить, что такая-то местность с несколькими тысячами жителей перешла на другую сторону. А потом разузнать, как эта локальная победа более или менее влияет на общий баланс сил.

"Не привыкай к нашей боли"

По мере роста риска затяжного конфликта общественный интерес к Украине ослабевает. Об этом свидетельствуют все имеющиеся данные. Частота упоминания слова "Украина" в поиске Google, например, резко упала по сравнению с 24 февраля. Остальное актуально, о чем свидетельствует карта, опубликованная американским веб-сайтом Axios, для которого исследовательская компания News Whip подсчитала количество взаимодействий в социальных сетях по ситуации на Украине. 22 мая их число упало до 345 000 (почти 18 миллионов в конце февраля).

"Эта тенденция отражается в объеме информации в онлайн, который неуклонно снижался с 520 000 статей в первую неделю до 70 000 в последнее время", — отмечает Axios, подчеркивая, что в апреле и мае интерес к судебному процессу между Эмбер Херд и Джонни Депп был в шесть раз популярнее Украины, что показывает, на каком месте в приоритетах американцев находится эта важная для бывших советских людей тема.

То же самое можно было наблюдать в последние годы со словами "Ирак" или "Афганистан": после вывода американских войск судьба этих стран мало кого интересует на Западе. "Неужели мы уже забываем войну на Украине?" — задавалось вопросом американское агентство Bloomberg 19 мая. Это коснулось и самой семьи Зеленских. "Жители США, не привыкайте к этой войне... Иначе мы рискуем развязать бесконечную войну... Не привыкайте к нашей боли", — заявила первая леди Украины Елена Зеленская 22 мая на АВС News.

"Есть два параллельных явления, которые связаны между собой, — считает Жан де Глиниасти, бывший посол Франции в Москве, ныне директор по исследованиям IRIS. — Во-первых, выясняется, что как таковая Украина населению Запада не особо интересна, посещаемость связанных с ней новостей падает. Во-вторых, это сползание ситуации к затяжной войне, где изменения на фронтах менее заметны". Если крупные движения войск, характерные для начала конфликта, легко подхватывались западными СМИ, то о сегодняшних событиях на востоке Украины этого нельзя сказать. Позиции меняются редко — максимум на несколько километров в день — хотя бои продолжаются. Это прежде всего артиллерийские дуэли, цель которых для атакующего состоит в том, чтобы противник больше тратил снарядов и сил, чем ты сам.

В этой войне на истощение каждый день похож на другой. Ситуация меняется так медленно, что западные СМИ из деликатности нре утомляют своего читателю подробностями. Например, во вторник русские объявили, что взяли под контроль село Точковка в Донбассе. Кто запомнит такую информацию? Нужно иметь перед собой крупномасштабную карту, чтобы понимать, что этот населенный пункт важен для российской армии, которая постепенно сжимает кольцо вокруг украинских сил в районе города Золотое, чей мэр сидел в украинской тюрьме за сепаратизм. А еще этот успех важен с точки зрения продвижения русских к Лисичанску, последнему крупному городу в районе Луганска, который русские не могут взять из-за сложного рельефа местности. Но который они тем не менее возьмут, если подберутся через соседний город Северодонецк, ныне являющийся объектом повышенного внимания.

Риск безвыходной ситуации

"Снижение внимания Запада происходит именно в тот момент, когда Украина больше всего нуждается в поддержке", — отмечает в Твиттере исследователь Майкл А. Горровиц. У Киева закончились боеприпасы для оружия советского производства, и он должен заменить советскую технику современными западными системами. "Конечно, освещение в СМИ таких тем угасает из-за угасания общественного интереса на Западе. Порой этот интерес вызывают поставки оружия, но и тут есть свои подъемы и спады. Один фактор влияет на другой. Думаю, Россия делает ставку на то, что Украина интересна Западу как военная противница России, на самих украинцев этот интерес не всегда распространяется", — говорит аналитик консалтинговой компании.

"В данный момент мне больно смотреть, как поддержка Запада быстро ослабевает", — возмущается бывший посол в России Жан де Глиниасти, который считает, что "усталость СМИ от Украины может нанести удар по единству западных стран, которое уже трещит по швам". Уже виден разрыв между странами Центральной и Восточной Европы, такими как Прибалтика или Польша, наиболее агрессивно настроенными против России, и более миролюбивыми странами, такими как Франция, Италия и Германия. И, если все страны согласны в том, что Украина должна отвоевать все свои территории, то вопрос о переговорах по этой болезненной теме сейчас открыто обсуждается даже в США и НАТО. "Вопрос в том, какую цену украинцы готовы заплатить. Сколько территорий, сколько независимости и суверенитета они готовы пожертвовать?", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 июня.

"Информационная усталость проявляется, когда нет никакого выхода. Тяжело смириться с риском бесконечной войны", — отмечает директор по исследованиям IRIS. В начале спецоперации победа Москвы казалась неизбежной и быстрой. Затем украинское сопротивление заставило нас мечтать о поражении России. Эти две противоположные истории уступили место схватке столь же жестокой, сколь и медленной, с исходом столь же неопределенным, сколь отдаленным.

Мы уже не всегда успеваем следить за нитью событий, а экономические издержки конфликта очевидны и с каждым днем становятся все больше. "Инфляция прогрессирует и ощущается все больше и больше. Это, вероятно, будет иметь последствия, например, для США, где в ноябре пройдут промежуточные выборы. Вашингтон уже выделил Киеву помощь в размере 40 миллиардов долларов. Захотят ли американцы продолжать эту поддержку и дальше?" — спрашивает Жан де Глиниасти.

Украинцы знают, что эта куча американских денег будет им необходима, чтобы уцелеть в боях против российской армии. Они знают, что их информационная стратегия, столь хорошо отлаженная с 24 февраля, теперь должна выдержать испытание временем. В войне на истощение усталость и бегство вооруженных сил не единственный риск. Есть еще вероятность потери общественного интереса.

Алексис Фиртчак (Alexis Feertchak)